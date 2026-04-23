La salud de Charly García volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de conocerse que fue sometido a una intervención quirúrgica en Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

Preocupación por Charly García: fue operado y se conoció cómo está

Según trascendió, el músico de 74 años fue operado mediante una nefrectomía parcial, un procedimiento que consiste en retirar una porción del riñón afectado para preservar el resto del órgano.

Con el correr de las horas, allegados al artista llevaron tranquilidad y confirmaron que la cirugía ya estaba programada, por lo que no se trató de una urgencia inesperada.

Además, aseguraron que la intervención “salió todo perfecto”, lo que llevó alivio entre fanáticos y seguidores del histórico referente del rock nacional.

Si bien no se difundieron mayores detalles médicos, el entorno de Charly transmitió calma respecto de su evolución postoperatoria.