Quién es el que espera ser juzgado por el crimen de Matías Nieves

El juicio contra Agustín Vera estaba programado para este jueves, aunque fue postergado. El sujeto está procesado por el crimen de Matías Nieves, ocurrido en enero de 2025 y en donde Rodrigo Nieves –asesinado este miércoles- era considerado el principal testigo.

El crimen de Rodrigo César Pedro Nieves es consecuencia directa del de Matías Hugo Jesús Nives, ocurrido el viernes 24 de enero de 2025, aproximadamente las 6:40. Esa mañana Nieves, de 30 años, conducía un Ford Fiesta en el que lo acompañaban otras tres personas. Al estacionar cerca del local nocturno “Latina”, ubicado en Pasaje San Antonio casi avenida Rivadavia, otro vehículo se posicionó en el lateral izquierdo. Quien iba de acompañante tenía la ventanilla baja y empuñaba un arma de fuego calibre 9 mm con la que efectuó al menos siete disparos contra Matías. El presunto autor de los disparos sería identificado luego como Agustín Ernesto Vera.

Nieves fue trasladado por sus familiares a la Clínica del Valle, donde se constataría su muerte producto de un traumatismo encéfalo craneano por herida de arma de fuego.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue Nehemías Mercenaro quien ayudó a Vera a escapar de la ciudad. En su momento, los fiscales Cristian Olazabal y Cristian Ovalle detallaron que Mercenaro empleó una Pick Up Toyota Hilux con la que condujo hasta una vivienda de Km. 14, donde estaba oculto el auto que fue empleado en el crimen. Allí, aguardó a Vera, quien llegó en un Chevrolet S10 e inmediatamente subió al asiento trasero de la Hillux y a gran velocidad tomaron la Ruta Nº 3 con dirección al norte.

Personal de la División Policial de Investigaciones (DDI) que se encontraba apostado en el lugar realizando tareas de vigilancia salió tras ellos sin poder alcanzarlos hasta que se detuvieron a cargar combustible en Garayalde, donde serían detenidos.

A pedido de la Fiscalía, Vera permaneció en prisión preventiva, mientras su cómplice recuperó la libertad, aunque fue imputado por “encubrimiento”.

Desde entonces, se sucedieron graves hechos en torno a este caso, donde hasta hubo enfrentamientos con disparos de armas de fuego, en octubre del año pasado, en adyacencias de la Oficina Judicial, en barrio Roca, en ocasión de realizarse audiencias de control de detención de Agustín Vera.