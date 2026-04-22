Son siete crímenes en lo que va de 2026

Apenas tres menos que los que hubo en todo el año pasado. Dos mujeres y un niño entre las víctimas.

El doble homicidio de este miércoles, que tuvo como víctimas a Rodrigo César Pedro Nieves (25) y Agustina Asencio, se suma a los cinco previos que hubo en apenas cuatro meses de 2026.

El primero de ellos tuvo lugar el miércoles 14 de enero a la madrugada y fue el de Valeria Schwab (3), quien fue sorprendida por un sujeto que abusó de ella.

Casi un mes después –y luego de múltiples movilizaciones y críticas a la actuación de Fiscalía, el 10 de febrero se confirmaría que el asesino se había suicidado horas después de cometer el crimen y que se trataba de Jonathan Mario Chacaco (34). Sus familiares insisten hasta hoy en que hubo más involucrados en el ataque.

En febrero fueron dos los homicidios. El viernes 13, Juan Marcos Elías Levill (29) recibió dos puñaladas mortales por la espalda en avenida Chile, en uno de los pasillos de las 1.008 Viviendas. Fue detenido por el hecho Carlos Enrique Llanos.

El sábado 28, en tanto, moría el comerciante de nacionalidad boliviana Wilder Zalazar Jolguera (40). Había recibido un disparo en la cabeza el martes 24 en su comercio de la calle Mariano Rodríguez al 1700, en barrio Cerro Solo. Según dicen, porque se negó a recibir efectivo y hacer una transferencia. Se entregaron solos un menor de 14 años y un joven de 21, confesando el hecho.

En marzo hubo un homicidio. Ocurrió el lunes 2 y tuvo como víctima a Bernardino “Nino” Villarroel (78). Fue en Km 5 y en principio se creyó que había sido un incendio, pero la autopsia estableció que el hombre tenía golpes previos.

Por el hecho fue detenido el 13 de marzo Nicolás Raúl Cerecero, empleado de un comercio ubicado en la esquina de la casa de Nino, a quien le debía plata. Según Fiscalía, discutieron, lo golpeó salvajemente y luego quemó la casa.

Finalmente, el 6 de abril se confirmaba el fallecimiento de Angel Nicolás López (4). Vivía en la Zona de Quintas y fue internado de urgencia en el Hospital Regional el domingo 5. Permanecen detenidos por su crimen su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González.