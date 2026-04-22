Rodrigo Nieves había matado a tiros a un mecánico

Había sido condenado en 2019 por el asesinato de un mecánico. Su historial vuelve a escena tras el reciente doble homicidio cerca del natatorio municipal.

Rodrigo Pedro César Nieves, asesinado este miércoles a la madrugada en medio de un nuevo hecho de violencia en la ciudad, tenía antecedentes penales por homicidio: fue condenado por el crimen del mecánico Jorge Feliciano Olivera, ocurrido el 3 de enero de 2019 en un taller ubicado en San Martín y Las Rosas.

Según se acreditó en la causa, Rodrigo Nieves llegó al lugar a bordo de un Peugeot 206, se detuvo frente al taller y, desde el interior del vehículo, efectuó al menos tres disparos hacia donde se encontraba la víctima junto a otras personas.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Olivera y le provocó un traumatismo contuso penetrante de cráneo. El mecánico murió tres días después, el 6 de enero, a las 3:30.

Por ese hecho, la Justicia declaró a Rodrigo Nieves culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y le impuso una pena de 11 años de prisión tras sucesivas revisiones. Sin embargo, al menos 6 años después ya estaba en la calle.

En este contexto, el Peugeot 206 utilizado en el ataque al mecánico fue incendiado frente a la Comisaría Séptima, en otro episodio vinculado a la violencia que rodeó el caso.