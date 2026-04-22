Amenazas y desafíos en los últimos mensajes de Rodrigo

Horas antes de su asesinato, había publicado videos y mensajes en WhatsApp que ahora forman parte del análisis judicial.

Mientras manejaba su Peugeot 208 por las calles de Comodoro Rivadavia, Rodrigo César Pedro Nieves, de 25 años, grabó y publicó en sus estados de WhatsApp lo que terminaría siendo su último registro con vida. Horas más tarde, fue asesinado a tiros dentro del vehículo en el barrio Pueyrredón. En el mismo ataque también resultó herida Agustina Asencio, quien falleció poco después en el Hospital Regional.

Cuando la policía llegó al lugar –La Prensa y Combate Vuelta de Obligado, en barrio Pueyrredón-, Nieves ya no presentaba signos vitales. Según la reconstrucción, la secuencia se inició en el sector de las 1008 Viviendas, donde comenzó una persecución que culminó con múltiples disparos contra el auto.

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Las publicaciones que Nieves había compartido en WhatsApp empezaron a circular tras conocerse el crimen y ahora son analizadas por los investigadores. En uno de los videos, grabado mientras conducía de noche, se escucha música y se observa la ciudad de fondo. En otros mensajes, el joven adopta un tono desafiante, lo que abrió interrogantes sobre si estaban dirigidos a alguien en particular o si evidenciaban un contexto previo de conflicto.

Una de las líneas investigativas se vincula con su inminente declaración como testigo en el juicio por el homicidio de su hermano Matías Hugo Jesús Nieves (30), ocurrido en enero de 2025.

Rodrigo debía presentarse este jueves 23 de abril.

El caso también se inscribe en una disputa de larga data entre familias vinculadas al delito en la ciudad. La relación entre el asesinato reciente y ese conflicto es otra de las hipótesis bajo análisis.

Nieves contaba con antecedentes penales: en 2019 fue condenado a 11 años de prisión por el homicidio de un mecánico, pena que había sido confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, aunque 6 años después ya andaba en las calles de la ciudad.