Los Nieves ya tenían más de 100 denuncias en 2017

La dinastía la integraban un matrimonio y sus 6 hijos varones. Hace casi una década ya acumulaban causas por asesinatos, robos, usurpaciones y amenazas.

Iris Morales tenía 49 años cuando en agosto de 2017 se presentó en la comisaría y pidió ver a 2 de sus 10 hijos, detenidos por herir a tiros a dos jóvenes y asesinar a otro. Sin embargo, su visita no terminó como esperaba: los policías descubrieron que tenía un pedido de captura, la esposaron y la encerraron en un calabozo.

La escena ocurrió en la Seccional Quinta, barrio Isidro Quiroga.

En enero de ese año, el marido de Morales, Antonio Nieves (56) también terminó preso en una visita a sus hijos en la seccional. El matrimonio y sus 6 hijos varones tenían ya entonces un largo historial delictivo que acumulaba más de 100 denuncias desde 2005.

Morales y Nieves cayeron cuando trataban de ver a Cristhian Axel y Matías, por entonces dos veinteañeros. El último de los mencionados fue asesinado en enero del año pasado, cuando tenía 30 años. Justamente, el acusado del hecho debería empezar a ser enjuiciado este jueves, pero el juez Mariano Nicosia decidió posponer el acto ante lo que denominó “falta de garantías”; un eufemismo para no decir que no confiaba en la seguridad policial, teniendo en cuenta –además- el enfrentamiento a tiros que se produjo hace seis meses en cercanías de la Oficina Judicial.

Hace nueve años, Cristhian cumplía prisión preventiva por balear a dos jóvenes en un hecho que se produjo el Día de la Madre de 2016.

Por entonces, además, los Nieves tenían a otro familiar involucrado, pero como tenía 16 años cumplía prisión domiciliaria.

Según le contaron entonces fuentes oficiales a Clarín, la madre de los Nieves quedó detenida debido a que tenía un pedido de captura vigente desde el 27 de julio. La mujer había sido declarada en rebeldía por no presentarse a una audiencia judicial. Quedó alojada en un recinto especial, separada del resto de los presos.

DELINQUIR SIN DISCRIMINAR

La historia delictiva de los Nieves es larga. Desde 2005 el clan acumulaba más de 100 denuncias en poco más de una década. En la zona de Quintas del Máximo Abásolo y en los barrios San Martín e Isidro Quiroga, de acuerdo con fuentes judiciales y policiales, miembros de la familia habían sido acusados por diversos casos de violencia que incluían tiroteos, robos y usurpaciones.

Solo David Nieves (de 26 años entonces y que fue asesinado a tiros el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa), tenía ya cerca de 60 causas. En su lista había delitos de todo tipo: homicidios, amenazas, resistencia a la autoridad, usurpación, tenencia ilegal de armas, daños, robo, lesiones, homicidio agravado e incendio.

Rolando Antonio Nieves (hoy de 45 años), el mayor de los hermanos, fue noticia en 2009 cuando lo detuvieron frente de la Seccional Cuarta, en el barrio Quirno Costa. Aunque tenía pedido de captura, pasaba caminando por la seccional sin mayores problemas. Estaba imputado por hurto y un intento de robo. Eran dos de las 20 causas penales que lo tenían como protagonista.

Matías Nieves, por su parte, aparecía en 14 denuncias. Y Daniel Ángel (hoy de 31 años) figuraba vinculado a una causa por abuso de armas, según informaron fuentes del caso.

La mayoría de los expedientes judiciales se vinculaba a enfrentamientos con otras bandas de Comodoro Rivadavia, muchas de ellas integradas por vecinos de los acusados.

Según los investigadores, los Nieves formaban un clan dedicado a cometer robos y usurpaciones. Y no descartaban que estuvieran detrás de otros delitos más pesados.

“Una de las hipótesis es que en las peleas que mantienen con otros grupos está en juego el control del territorio para, por ejemplo, la venta de droga. Sin embargo, hasta el momento no hay acusaciones por narcotráfico”, explicaba una fuente al corresponsal de Clarín, Carlos Guajardo.

DOS DECADAS DE VIOLENCIA Y VENGANZAS

Los Nieves saben de venganzas por parte de las familias con las que están enfrentados desde hace años. Uno de los episodios más violentos ocurrió en diciembre de 2015, cuando un grupo de personas rodeó su casa, arrojó combustible y la prendió fuego. Los bomberos llegaron rápidamente pero no pudieron actuar por algunos minutos, frenados por las explosiones que se escuchaban dentro de la propiedad.

Los investigadores creen que eran municiones que el clan almacenaba para seguir con una pelea que –una década después- parece no tener fin.

La sospecha principal era que el incendio había sido provocado por allegados a Anahí Copa (22), una joven que pagó con su vida ser vecina de los Nieves. Una noche hubo un tiroteo contra la casa de su familia y uno de los proyectiles le pegó a Anahí justo cuando estaba amamantando a su bebé.