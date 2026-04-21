Ángel de Brito reveló que la modelo transita el tercer mes de gestación y dio todos los detalles.

Jésica Cirio está embarazada: quién es el hombre con el que espera su segundo hijo

Jésica Cirio está embarazada de tres meses y medio, y se conocieron todos los detalles.

Ángel de Brito dio la noticia al aire de LAM (América TV) y reveló que la modelo está en la dulce espera de un varón.

Mientras que Jésica Cirio ya es mamá de una nena junto a Martín Insaurralde, su actual pareja también tiene un hijo.

"Tuve que esperar porque no se lo había contado todavía a su hija, y hoy a la tarde cuando la fue a buscar a danza, se lo dijo. Ella le pedía un hermanito", comentó De Brito.

La conductora se alejó los escándalos tras su tormentosa separación de Elías Piccirillo y está de novia con un hombre que no pertenece a los medios.

"Nicolás es empresario y tiene supermercados mayoristas, le vende a supermercados y a un frigorífico", detalló el periodista.

Los rumores del romance iniciaron en agosto de 2025 y surgió el nombre de Nicolás Trombino. En febrero de este año, ambos estuvieron de incógnitos en la presentación de un libro.

¿Cómo es la nueva vida de Jésica Cirio?

En noviembre de 2025, Jésica Cirio reapareció públicamente y habló sobre los problemas de salud que enfrentaba tras su escandalosa separación de Elías Piccirillo.

Luego de ser vista en Punta del Este con su nuevo novio, Nicolás Trombino, la modelo contó que el año tormentoso que tuvo le pasó factura a nivel físico y emocional.

En diálogo con Bruno Incicco para Desayuno Americano (América TV), Jésica Cirio se refirió a su decisión de alejarse de los medios: "No voy a hablar de mi vida privada. A ustedes le tiene que importar que yo esté bien. Estoy bien, tratando de sanar. Es la decisión que tomé desde hace bastante tiempo y prefiero no hablar de mi intimidad".

"Me hace bien a mí y es lo que charlo con el terapeuta. Es resguardar mi vida en general. Por eso trato de no asistir a ningún evento. Es lo mejor para sanar y estar bien yo de mi salud mental...", agregó.

"Estoy expuesta desde que tengo 11 años. Empecé a trabajar desde muy chiquitita. Y después de todo lo que pasé y bueno hace poco tengo unos temas de salud por los que prefiero resguardarme y cuidar y proteger a mi familia y a mis vínculos...", explicó.

"Me descubrieron algunas arritmias como consecuencia del estrés y todo lo que pasó", detalló. Y siguió: "Es por eso que lo que más quiero hoy es resguardarme. Yo trabajo desde los 11 años y ahora decido bajar el perfil, es algo que también hablé mucho con mi terapeuta".

"Hoy trato de estar atenta a mi salud. Independientemente de que me cuido, como sano y hago ejercicio y me hago controles y soy una persona súper sana en general, pueden pasar estas cosas", reflexionó.

"Por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general. Fue un año muy difícil pero me considero una persona fuerte y trato de poner atención en mi vida, mi salud y de refugiarme en las personas que quiero", expresó.

El jueves 3 de julio del año pasado, luego de un tiempo sin hacer declaraciones, Jésica Cirio dialogó con Pamela David y el equipo de Desayuno Americano (América TV) y dio detalles sobre su presente.

"Estoy en un momento en el que decidí preservar mucho mi intimidad y a mi hija. Entiendo los medios, desde muy chiquita formo parte, pero hoy es mi decisión preservarme un poco", expresó.

Respecto a si dará su versión sobre el tiempo compartido con Piccirillo y lo que ocurrió luego, manifestó: "Sí, en algún momento lo voy a hacer, pero hoy no porque no quiero estar más expuesta. Fue un año muy difícil para mí a nivel personal y familiar. Hay un montón de cosas que son de mi vida privada y decidí no exponerlas por mi salud mental".

"Estoy mal, lógicamente. Fue todo muy duro", reconoció y contó que se refugia en su familia y sus amigos de toda la vida.

Sobre su presente laboral, Cirio reveló: "Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso...". Cuando Luis Bremer le consultó si la llamaron para participar de Masterchef Celebrity o si le gustaría estar en el programa, ella se sinceró: "Decidí retirarme de los medios ya hace un tiempo largo. No voy a ningún evento ni nada". A su vez planteó la posibilidad de irse del país, pero solo un tiempo por cuestiones profesionales: "Seguramente trabaje en el exterior, pero por ahora acá no".

"Todo esto que viví hizo que el estar expuesta no colabore con mi salud mental y con mi familia, y alejarme de los medios es la decisión más sana que tomé hasta el momento", reflexionó la conductora.

Jésica Cirio también recordó su salida de La Peña de Morfi (Telefe) en 2024 y explicó: "Fue una decisión que se tomó en conjunto. Tenía una proyección diferente para mi vida y es lo que hoy está sucediendo".