Tres sectores de zona norte afectados por cortes de energía

La interrupción del servicio será este martes por la mañana y alcanzará a tres sectores por tareas de mantenimiento.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 21 de abril se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos barrios de la zona norte de la ciudad.

La interrupción del suministro se extenderá desde las 09:00 hasta las 13:00 horas y afectará a los barrios Caleta Córdova, El Faro y Chacras del Faro.

Según detallaron desde la prestadora, los trabajos responden a tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a los sectores mencionados.

Asimismo, se indicó que la realización del corte quedará sujeta a que las condiciones climáticas sean favorables.