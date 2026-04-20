El CPB Próspero Palazzo celebró su 31 aniversario

Con actividades recreativas, participación de las familias y el acompañamiento municipal, la institución reafirmó su rol como espacio de contención y formación integral en el barrio.

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, acompañó el 31° aniversario del Centro de Promoción Barrial (CPB) Próspero Palazzo, en una jornada festiva que reunió a familias y el equipo institucional. La propuesta incluyó juegos, actividades recreativas y el tradicional corte de torta.

En este marco, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, junto a la subsecretaria Julieta Miranda, destacaron la importancia de sostener estos espacios mediante políticas públicas y una administración eficiente de los recursos municipales.

“Estamos muy contentos de poder asistir y compartir un desayuno con todo el equipo de trabajo en este 31° aniversario, celebrando junto a las familias y los niños que forman parte de la institución”, expresó Rivas, al tiempo que remarcó que “seguiremos fortaleciendo el espacio, con políticas públicas estamos desarrollando”.

Por su parte, la directora del CPB, Karina Aguirre, valoró el trabajo articulado con la Asociación Vecinal, que permite el funcionamiento del Centro y la continuidad de sus propuestas educativas y comunitarias.

“Además del jardín maternal, en el que asisten 12 niños, contamos con talleres como el de repostería y acciones orientadas al fortalecimiento de los recorridos educativos”, detalló.

Las actividades por el aniversario incluyeron diversas propuestas pedagógicas y recreativas que promovieron la participación de los niños del jardín maternal junto a sus familias, consolidando el rol del CPB Próspero Palazzo como un espacio clave de encuentro y desarrollo en la comunidad.