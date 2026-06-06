Se impuso en Santiago del Estero ante Quimsa por 82-73 para de esa manera ponerse 1-0 en la serie final de la Liga Nacional de Básquet. El lunes se jugará el segundo punto también en el estadio Ciudad.

Gimnasia arrancó la final con un sólido triunfo y se robó la localía

Con mucha autoridad, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia arrancó de la mejor manera la final de la Liga Nacional de Básquet al derrotar de visitante a Quimsa de Santiago del Estero por 82-73.

El partido, que tuvo su desarrollo en el estadio Ciudad, fue arbitrado por Alejandro Chiti, Fernando Sampietro y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 14-26, 30-46 y 51-65.

De esa manera, el elenco que conduce Pablo Favarel, se quedó con el primer punto y se robó la localía. El segundo juego, de la serie al mejor de siete partidos, será este lunes a las 21, otra vez en el mismo escenario de juego.

Tras un par de minutos poco efectivos, el dueño de casa tomó ventaja con Brandon Robinson y Leonardo Lema como protagonistas. Gimnasia contestó desde el perímetro con Federico Grun y la aparición de Bryan Carabali para adelantarse 14-11. Quimsa no estuvo fino y la visita cerró el segmento con Marcos Chacón a distancia para escaparse 26 a 14.

Nuevamente Chacón abrió el cuarto con dos nuevos triples para el elenco de Comodoro Rivadavia que llegó a 9-14 desde el perímetro. La Fusión intentó con Sebastián Orresta, pero rápidamente Carlos Rivero contestó para los dirigidos por Pablo Favarel. Sebastián Carrasco y Martiniano Dato se encargaron de sostener la renta para la visita que se fue al entretiempo arriba 46 a 30.

Cuatro puntos de Carabalí les dieron continuidad a los aciertos de Gimnasia. Del otro lado, los dirigidos por Lucas Victoriano se animaron con una volcada de Jerome Meyinsse y cinco puntos de Robinson. Tras un pasaje palo a palo, arrestos de Sammie Freeman y libres de Robinson lograron limar un poco la brecha, pero la visita se mantuvo adelante 65-51 a falta de diez minutos.

Mauro Cosolito castigó con un triple y nuevamente Rivero sumó en la pintura para que Gimnasia mantenga diferencias. Quimsa, por su parte anotó con Diego Collomb y Diego Figueredo, pero Cosolito y Carrasco siguieron con la efectividad en triples para el conjunto “Verde” que aguantó los últimos intentos del lado santiagueño y se impuso por 82-73 y se quedó con el primer duelo de las finales.

Carlos Rivero fue el destacado con 10 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y una tapa, además de los 14 puntos de Marcos Chacón y Sebastián Carrasco, en Quimsa 16 para Brandon Robinson y 12 de Leonardo Lema.

El segundo punto de la serie se jugará este lunes, nuevamente en el estadio Ciudad y a partir de las 21, donde Gimnasia buscará un nueva victoria para quedar muy cerca de su máximo objetivo: el título.

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Síntesis – Juego 1

Quimsa 73 / Gimnasia 82

Quimsa (14+16+21+22): Diego Figueredo 10, Brandon Robinson 16, Leonardo Lema 12, Tyren Johnson 7 y Jerome Meyinsse 8 (fi); Sebastián Orresta 4, Sammie Freeman 7, Matías Solanas 0, Fausto Ruesga 2 y Diego Colomb 7. DT: Lucas Victoriano.

Gimnasia (26+20+19+17): Emiliano Toretta 8, Federico Grun 9, Martiniano Dato 13, Anyelo Cisneros 2 y Bryan Carabalí 6 (fi); Carlos Rivero 10, Kenneth Horton 0, Marcos Chacón 14, Mauro Cosolito 6 y Sebastián Carrasco 14. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 14-26, 30-46 y 51-65.

Arbitros: Alejandro Chiti, Fernando Sampietro y Danilo Molina.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Serie: Gimnasia 1-0.

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Calendario de las Finales

Juego 2 | Lunes 8/6 | 21:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 3 | Jueves 11/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 4 | Sábado 13/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22:10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 6* | Sábado 20/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 7* | Martes 22/6 | 21:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

*En caso de ser necesario.