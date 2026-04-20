Buscan familia para un niño de 9 años en Comodoro

La convocatoria está orientada a personas monoparentales y/o personas únicas, que puedan ofrecer un entorno estable, afectuoso y comprometido con sus necesidades particulares.
Según se informó oficialmente, se trata de un niño de 9 años que actualmente cursa 2° grado, con una personalidad tímida y muy cariñosa.
Entre sus actividades preferidas se destacan la natación y jugar a la pelota.
Desde el ámbito judicial remarcaron la importancia de encontrar referentes afectivos capaces de acompañar su crecimiento, brindarle contención emocional, estabilidad y oportunidades de desarrollo.
Este tipo de convocatorias públicas buscan ampliar las posibilidades de restitución del derecho a vivir en familia, priorizando siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Las personas interesadas en postularse deberán canalizar su presentación a través de los organismos oficiales de adopción de la provincia del Chubut.