Multitudinaria convocatoria en el regreso de la "Noche de Pioneros"

La propuesta reunió a familias de toda la ciudad en el Centro Cultural, en una jornada que combinó gastronomía, danzas y expresiones tradicionales de distintas colectividades, consolidándose como una pieza clave para la identidad cultural de Comodoro.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, llevó adelante una nueva edición de “Noche de Pioneros: Sabores y Danzas del Mundo”, que tuvo lugar este sábado en el Centro Cultural, con una destacada participación de los vecinos.

Desde las primeras horas de la jornada, el público se acercó al espacio cultural para disfrutar de una propuesta que integró stands gastronómicos y presentaciones artísticas a cargo de distintas colectividades. La iniciativa volvió a consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional, donde la historia, las tradiciones y la diversidad cultural se expresan a través de la música, la danza y los sabores.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas, afirmando que “es sumamente emocionante ver cómo los vecinos acompañan y se apropian de estas propuestas. En este segundo año de ‘Noche de Pioneros’, seguimos fortaleciendo nuestra identidad cultural y el trabajo conjunto con las colectividades, que representan una parte fundamental de la historia de Comodoro”.

En esa línea, subrayó que “la gran convocatoria refleja la necesidad de generar espacios de encuentro que trasciendan lo recreativo. Aquí no solo se disfruta de la gastronomía o de los espectáculos, sino que se pone en valor el legado de quienes construyeron nuestra ciudad”.

Finalmente, Peralta remarcó que “como Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras, tenemos el compromiso de visibilizar nuestras raíces y seguir promoviendo propuestas que celebren la diversidad cultural, con una respuesta del público que nos impulsa a continuar en este camino”.