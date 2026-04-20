Lunes con buen tiempo en Comodoro: sube la temperatura

Comodoro Rivadavia iniciará la semana con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, en una jornada que mostrará una mejora térmica respecto a los últimos días.

Durante la mañana, el termómetro marcará alrededor de 10°C, con cielo algo nublado y viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución en sectores abiertos.

Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 17°C, con nubosidad variable y viento más moderado, también del oeste, entre 13 y 22 km/h.

Ya por la noche, se prevé una temperatura cercana a los 13°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado.

Una jornada agradable para arrancar la semana

Sin lluvias en el pronóstico y con temperaturas templadas para abril, el lunes se presenta como una jornada favorable. El otoño continuará mostrando su costado más amable en Comodoro, con mañanas frescas y tardes agradables.