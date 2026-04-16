Jueves templado en Comodoro: sube la temperatura

Este jueves 16 de abril se presenta con condiciones estables y temperaturas agradables en Comodoro Rivadavia, aunque con presencia de viento durante gran parte de la jornada.

La mañana arranca con cielo algo nublado y una temperatura de 15°C, acompañada por viento del norte entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 59 km/h.

Durante la tarde, el tiempo se mantiene parcialmente nublado y la temperatura trepa hasta los 22°C, convirtiéndose en el momento más cálido del día. El viento continuará con intensidad similar.

Por la noche, el cielo seguirá con nubosidad variable, con una temperatura que descenderá a 18°C. El viento disminuirá levemente, aunque se mantendrán ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h.

Sin probabilidades de lluvia, será una jornada templada y relativamente agradable, con condiciones típicas del otoño patagónico, donde el viento sigue siendo protagonista.