Jubilados denuncian "vaciamiento" del PAMI

Referentes comodorenses de la agrupación Jubilados en Lucha expresaron su preocupación por la situación que atraviesa PAMI y advirtieron que miles de afiliados permanecen sin atención médica en medio de un conflicto que, aseguran, se agravó tras una resolución nacional reciente.

Fabián Pereyra, integrante del espacio, fue contundente al describir el escenario: “Esta resolución que sacaron el jueves pasado afecta a los médicos, pero también directamente a los afiliados en todo el país”. En ese marco, denunció un “vaciamiento del PAMI” y atribuyó al Gobierno de Javier Milei la responsabilidad por las consecuencias de las medidas adoptadas.

El referente sostuvo que la problemática no es nueva y la vinculó con una dinámica de intervención prolongada. “Esto va en línea con el funcionamiento de un instituto que ha estado intervenido por distintos gobiernos. Hoy es el momento de decir basta. No queremos que siga intervenido; queremos que esté en manos de los jubilados, pensionados y trabajadores en general”, planteó.

En relación al impacto concreto sobre los afiliados, Pereyra describió un escenario crítico. “Nosotros estamos sin servicio. Hay personas en tratamiento que tienen que suspender turnos porque los médicos no atienden”, puntualizó.

También señaló la incertidumbre que genera la continuidad de las medidas de fuerza. “Primero dijeron que el paro era por 72 horas y ahora nos dicen que es por tiempo indeterminado”, indicó. “Por eso decimos basta; no queremos más este vaciamiento ni que las cosas funcionen como se les ocurre a los políticos de turno”, concluyó.