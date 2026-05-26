La marca automotriz francesa del grupo Stellantis fabricaba en el país desde 1998. Decidió concentrar todo en Brasil. La planta del partido de Tres de Febrero ya siente los recortes.

Citroën deja de fabricar autos en Argentina y en la planta abrieron retiros voluntarios

La marca francesa Citroën, del grupo Stellantis, tomó la decisión de dejar de fabricar autos en Argentina y concentrar su producción en Brasil. La planta de El Palomar sintió el impacto y abrió un retiro voluntario.

Esta decisión se da después de 28 años seguidos con presencia en el país. Citroën volvió a la Argentina en 1998; antes había fabricado entre 1978 y 1990.

El último modelo que produjo Citroën en el país fue la Berlingo Furlon, que será reemplazada por la nueva Berlingo Van L2, importada de España.

Si bien deja Argentina, sigue firme en los países vecinos como Brasil, donde concentrará su producción regional; allí fabrica los modelos C3, Basalt y Aircross. También se mantendrá en Uruguay, donde produce el Jumpy.

La marca francesa Citroën, del grupo Stellantis, tomó la decisión de dejar de fabricar autos en Argentina y concentrar su producción en Brasil. La planta de El Palomar sintió el impacto y abrió un retiro voluntario.

Esta decisión se da después de 28 años seguidos con presencia en el país. Citroën volvió a la Argentina en 1998; antes había fabricado entre 1978 y 1990.

El último modelo que produjo Citroën en el país fue la Berlingo Furlon, que será reemplazada por la nueva Berlingo Van L2, importada de España.

Si bien deja Argentina, sigue firme en los países vecinos como Brasil, donde concentrará su producción regional; allí fabrica los modelos C3, Basalt y Aircross. También se mantendrá en Uruguay, donde produce el Jumpy.

A esta noticia se sumó que la planta de El Palomar ya no fabricará la Peugeot Partner. En la planta del partido de Tres de Febrero, con suspensiones programadas y el cierre de un turno de producción por la caída de la demanda, solo se fabricarán el Peugeot 208 y el 2008.

Desde el lunes y por dos semanas habrá suspensiones de personal y se espera otro freno a la producción programado del 13 al 26 de julio, según informaron a las autopartistas.

La situación en la planta de El Palomar es compleja; por eso, Stellantis tomó la determinación de ofrecer retiros voluntarios.

"Convoca uno a uno a todos los operarios para ofrecerles retiros voluntarios. La idea es tentarlos con entre 5 y 7 salarios adicionales para que firmen una salida que les permita recortar empleos sin niveles de conflictividad laboral", señaló el periodista Jorge Duarte en Infogremiales.

En la planta del partido de Tres de Febrero están todos preocupados. En los próximos días vencen aproximadamente 400 contratos de personal y todo indica que no serán renovados.

Los planes de Citroën

En paralelo a esta situación, se presentó en las últimas horas el Citroën C5 Aircross. Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis en Argentina, señaló que el primer cuatrimestre del año "fue bastante intenso" en términos de competencia, crecimiento de segmentos y transformación general del mercado argentino.

La proyección de Stellantis para 2026 es que el mercado automotor de Argentina alcance las 580.000 unidades, una cifra similar a la registrada en 2025.

El ejecutivo habló del crecimiento de los SUV, que ya representan el 45% del mercado, y señaló que casi un 80% de los más de 200 lanzamientos pusieron el foco en ese segmento.

Además, García Leyenda evaluó la gran competencia que se ve en el mercado: "Más de 20 marcas se reactivaron y otras 20 llegaron. Hoy son 40 marcas las que están compitiendo de igual a igual en el mercado. Esto desafía a cada una a salir con sus mejores herramientas para conquistar al cliente. Claramente, gana el público y lo celebramos".

En la presentación explicó que, a nivel regional, Stellantis cerró el año pasado con un hito histórico de un millón de unidades comercializadas, manteniendo el liderazgo por sexto año consecutivo.

A su vez, agregó que a fin de abril de este año, se vendieron 311.000 unidades en la región, de las cuales Argentina aportó más del 16%.

"En el mercado local, ya se vendieron 54.000 autos en lo que va del año, con una producción de 40.000 unidades y 13.000 destinadas a la exportación. El grupo cuenta con 38 modelos en oferta (16 SUV, 8 pickups, 5 vehículos electrificados y 7 comerciales), 369 puntos de venta y 384 de posventa", explicó la revista 16 Válvulas.

En cuanto a la marca Citroën, subrayó que cerró 2025 con un market share del 4,2%, el mejor registro de los últimos 11 años. Más del 80% de los vehículos de la marca se financiaron para su venta.

"En el segmento de los B-SUV, Citroën alcanzó la segunda posición en suscripciones con el Basalt, que tiene la cuota más barata del mercado (288.000 pesos pactados y asegurados). En abril, la marca logró un récord del 8,3% de participación en suscripciones, duplicando su performance anterior", publicó el medio especializado.

El tema de la tasa de interés fue central; el mercado espera una mejora para poder vender. "Esperamos que las tasas bajen para que el mercado pueda repuntar. Actualmente, el 70% de las ventas de Stellantis se realizan a través de canales con financiación", es decir, plan de ahorro o venta convencional.

BAE Negocios