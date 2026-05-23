Los docentes del CUP adherirán al paro universitario

La medida de fuerza se extenderá desde el martes 26 hasta el viernes 30 de mayo, en consonancia con el paro nacional declarado por CONADU Histórica.

Los docentes del Colegio Universitario Patagónico (CUP) resolvieron adherir al paro declarado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Línea Histórica (CONADUH), entidad madre a la que pertenece la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (ADU).

El cuerpo docente del CUP confirmó que no dictará clases desde el 26 hasta el 30 de mayo. La decisión implica la suspensión total de las actividades académicas.

La profundización del plan de lucha tiene como objetivo principal el reclamo por un salario digno, un mayor presupuesto y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, los educadores de la institución acompañarán la movilización convocada por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), en respuesta a la situación general de la educación en la provincia.

Respecto al funcionamiento institucional durante esta semana de medidas de fuerza, el Equipo Directivo del CUP mantendrá su atención en el horario habitual dentro del aula 307, ubicada en el tercer piso de la Ciudad Universitaria de Comodoro Rivadavia.

Mientras, la Secretaría Administrativa del cuarto piso operará bajo un esquema modificado. La atención al público se realizará en un horario reducido de 9:30 a 12:30.

Asimismo, el viernes 29 de mayo el sector no docente llevará adelante su propio paro de actividades, motivo por el cual ese día la secretaría permanecerá cerrada y no brindará atención al público.