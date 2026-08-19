Jubilados reclaman por el recorte de personal en PAMI

Un petitorio elevado a autoridades y legisladores advierte que la reducción de trabajadores podría afectar la atención de más de 30 mil afiliados y excombatientes de Malvinas.

Representantes de jubilados formalizaron un petitorio dirigido a la interventora del PAMI, Vanessa Nievas, y a las intendencias y concejos deliberantes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. La presentación también fue elevada a legisladores provinciales y nacionales, a quienes solicitaron intervención ante la situación que atraviesa el organismo.

El principal planteo está relacionado con la reducción de personal en las sedes locales. “La gente del PAMI se está retirando: de 80 personas van a quedar apenas 20 para atender a 31 mil afiliados y excombatientes de Malvinas, es gravísimo lo que está pasando”, advirtieron.

Los jubilados sostienen que la disminución de trabajadores tendrá impacto en la atención y en la rapidez de las prestaciones médicas y sociales. Otro de los puntos incluidos en el reclamo es el rechazo a una eventual implementación del sistema ProSATE en la zona sur de Chubut. Los representantes de los jubilados cuestionaron que esa posibilidad haya sido respaldada sin una consulta previa a los centros del sector.

El petitorio plantea así la necesidad de preservar y reforzar la atención directa del PAMI frente a la reducción de su planta de trabajadores y ante la posibilidad de incorporar el sistema cuestionado por los jubilados.