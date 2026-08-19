Sin colectivos en Comodoro: "Nosotros trabajamos para Patagonia"

"Patagonia no depositó nada; apareció en Mi Argentina y ninguna cuenta acreditada. Todavía no se sabe nada, así que no sabemos qué es lo que van a pagar", sostuvo Jorge Valdéz, vocero de los trabajadores que se movilizaron este miércoles en demanda del cobro de sus haberes de julio.

El reclamo alcanza a 296 empleados, quienes aseguran haber trabajado durante un mes completo, más 11 días en la nueva prestataria, sin percibir sus haberes. En ese contexto, Valdéz señaló que las expectativas sobre el monto a cobrar eran diferentes y cuestionó la demora en el pago. "Hoy es 19 de agosto, no hemos ni nada, ni un centavo", afirmó.

En medio de la situación, la empresa MR entregó un bono de 500 mil pesos a los choferes de Comodoro Rivadavia, aunque el trabajador aclaró que se trata de un adelanto y no del pago de los salarios reclamados.

La demora en el cobro generó dificultades económicas entre los trabajadores y sus familias. Valdéz contó su propia situación para graficar el impacto que tiene la falta de ingresos y relató que debía afrontar la última cuota de un préstamo el pasado 5 de agosto. "Yo pedí un préstamo, era mi última cuota. Le digo al muchacho… era el día 5, mirá, no cobramos. Y bueno, yo te voy a cobrar 20 mil pesos por día de atraso", relató.

Según explicó, ya acumula 15 días de demora y deberá afrontar un costo mayor por no haber podido cumplir con el vencimiento. Sin embargo, sostuvo que su situación es menor frente a la de otros compañeros. "Hay compañeros que no tienen para darles de comer a sus hijos, hay compañeros que están alquilando", afirmó.

En ese sentido, relató que incluso recibió el llamado de una abogada que le consultó por un trabajador que no había podido pagar el alquiler. "Digo, no, no se hace el tonto, no hemos cobrado, no hemos cobrado. Hay mucha situación mala", expresó.

Valdéz también explicó que la movilización realizada sobre la Ruta 3 tuvo como objetivo visibilizar el conflicto y hacer llegar el reclamo a las autoridades. "No queríamos ser escuchados simplemente para que llegue a oído a quien tenga que llegar, sea un diputado, sea un concejal, alguna autoridad que ponga los tornillos y que realmente vea la situación que estamos", manifestó.

"NOSOTROS TRABAJAMOS PARA PATAGONIA"

Uno de los principales cuestionamientos de los trabajadores apunta a que, pese a las explicaciones vinculadas con las obligaciones entre la Municipalidad y la empresa, ellos reclaman directamente el pago a Patagonia Argentina. "Nosotros no tenemos nada que ver ni con la municipalidad, simplemente Patagonia nos tiene que pagar, nada más", remarcó Valdéz.

En esa línea, sostuvo que los empleados cumplieron con sus tareas y que la empresa también les solicitó cubrir distintos turnos y jornadas cuando fue necesario. "Muchos dicen: sí, la municipalidad, si la municipalidad le debe a Patagonia, es problema de ellos. Nosotros trabajamos para Patagonia, no para la municipalidad. Nosotros queremos la plata de Patagonia, el que nos contrató es Patagonia", insistió.

El chofer también hizo referencia a los años de servicio en la empresa y recordó jornadas especiales en las que permaneció trabajando mientras su familia celebraba las fiestas. "Yo el 24 a la noche y el 31 a la noche la pasé solo trabajando en la empresa. Pasé Navidad, Año Nuevo, adentro de la empresa y así me pagan, después de 18 años trabajando ahí, cumpliendo 19 este año", expresó.

Para Valdéz, los trabajadores quedaron "rehenes" de una situación que no generaron y de la que no se consideran responsables. "Todos los que están acá cumplieron. Les pidieron favores, la empresa pidió favores a cada uno de nosotros, que si podíamos cubrir, cubrir y cubrir. Todos cubrimos, todos trabajamos, le cumplimos. Solo pedimos que cumplan con nosotros", sostuvo.

Los trabajadores permanecen a la espera de lo que ocurra durante la jornada en la Subsecretaría de Trabajo. Valdéz dejó en claro que la continuidad de las medidas dependerá de que los salarios sean efectivamente acreditados. "Todo depende de lo que resolvamos hoy. Si hoy está la plata, está todo, bueno, se levanta todo. Pero si no, seguiremos", afirmó. Y agregó: "La lucha va a ser hasta que esté la plata acreditada en cada una de las cuentas de mis compañeros".

El trabajador aseguró además que, hasta el momento, no recibieron una comunicación concreta por parte de Patagonia Argentina y cuestionó la falta de acompañamiento del gremio al que pertenecen. "Patagonia, nada, ni se comunica, no habla nada. Supuestamente habló con uno que dijo que ellos ya entregaron los papeles", señaló.

"En el gremio no se acerca. Somos todos afiliados de la UTA, no se acerca a ayudarnos", agregó.

A pesar del malestar, Valdéz sostuvo que los trabajadores buscan evitar situaciones de violencia y que su reclamo se limita al cumplimiento de una obligación laboral. "No queremos llegar hasta ningún recurso, no somos violentos. Nosotros somos choferes, lo único que pedimos es que nos paguen el sueldo, como cualquier empleado", afirmó.

Con 64 años y próximo a jubilarse, el trabajador cerró su testimonio con una referencia personal que sintetiza el impacto que tiene el conflicto en su vida cotidiana. "Yo ya tengo 64 años, ya estoy a punto de jubilarme y no me pueden hacer esto. Yo soy un empleado más, he trabajado, vengo trabajando toda la noche y no tengo que pasar esto", expresó.