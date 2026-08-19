Salarios y empleo: Choferes de colectivos marcharon por la Ruta 3

Empleados que aún no cobraron sus haberes de julio se movilizaron a pie desde el Centro hacia Km 3.

Trabajadores de Patagonia Argentina SRL que todavía no fueron incorporados por la nueva prestataria, MR-Solbus, junto con los que sí lo hicieron pero aún no cobraron sus haberes del mes de julio, realizaron este miércoles a la mañana una movilización a pie por la Ruta Nacional N° 3, en el marco del conflicto que mantiene paralizado el servicio de transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia.

La columna de manifestantes partió desde el sector céntrico y avanzó en sentido sur-norte por la traza nacional, con destino al domicilio de Rossi, propietario de la concesionaria saliente, ubicado en Kilómetro 3. El reclamo estuvo centrado en el cobro de los haberes pendientes para quienes hoy trabajan para Solbus y en la definición de la situación laboral de los trabajadores que aún no fueron absorbidos por la nueva empresa.

Durante la movilización, efectivos de la Policía del Chubut acompañaron a los trabajadores con móviles policiales, balizas y sirenas encendidas, con el objetivo de ordenar la circulación y brindar seguridad a la columna mientras avanzaba por la ruta.

La presencia de los manifestantes sobre la calzada, especialmente en inmediaciones del Chalet Huergo, generó importantes demoras y congestión vehicular durante las primeras horas de la jornada.

Ante las dificultades para circular, numerosos automovilistas optaron por desviar su recorrido y utilizar el Camino del Centenario como vía alternativa.

Los trabajadores señalaron que continuarán visibilizando su reclamo hasta obtener respuestas respecto del pago de los salarios adeudados y la incorporación de la totalidad del personal a la nueva prestataria. El conflicto se desarrolla en paralelo a la interrupción del servicio de transporte público, que afecta a miles de usuarios de la ciudad.