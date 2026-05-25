El hecho ocurrió en localidad mendocina de Godoy Cruz; Javier Aguiló, de 51 años, había viajado a la provincia cuyana por el fin de semana largo.

Un ingeniero volcó con su Audi, murió y le robaron sus pertenencias

Un hombre murió la madrugada del sábado tras protagonizar un accidente vial en la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asís, en la localidad mendocina de Godoy Cruz.

La víctima -identificada como Javier Aguiló, de 51 años,- había viajado desde Buenos Aires a la provincia cuyana para pasar el fin de semana largo junto a su pareja. Falleció luego de perder el control de su Audi A3 y caer al vacío en un canal aluvional en la rotonda del Puente San Vicente.

La Policía, junto con personal de Bomberos, acudieron al lugar luego de recibir un llamado al 911 que informaba sobre la caída de un vehículo en el interior del canal, consignó Los Andes.

Sin embargo, al hallar el cuerpo de la víctima en el asiento del conductor, los efectivos advirtieron que alguien había aprovechado el accidente para robarle al fallecido.

Según las primeras reconstrucciones, los bolsillos de la víctima habían sido revueltos y se constató el faltante de documentación personal. Tras un rastrillaje en las inmediaciones, los efectivos detuvieron a un joven de 25 años, quien ocultaba entre sus pertenencias una cartera de marca alemana propiedad de la víctima. El sospechoso quedó imputado bajo la figura de “hurto calamitoso”.

Aguiló era ingeniero en sistemas y había viajado de Buenos Aires a Mendoza junto a su novia Estefanía para pasar el fin de semana largo con familiares y amigos de la provincia. Su pareja publicó en redes unas sentidas palabras para despedirlo.

“La provincia que nos juntó hoy nos separa. Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo”, escribió en su cuenta de X.

Las autoridades de la policía de Mendoza continúan recabando peritajes y testimonios para esclarecer las circunstancias del accidente vial.