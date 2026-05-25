Cayó una banda que asaltaba casas de deportistas de élite

La DDI de Azul detuvo a cinco sospechosos, entre ellos dos ciudadanos chilenos con alertas rojas de Interpol. La investigación comenzó tras el robo en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y reveló conexiones con delitos similares en Estados Unidos y Chile.

La Policía bonaerense desarticuló una banda internacional dedicada al robo en viviendas de deportistas de alto perfil, tras una investigación que se inició por el asalto a la casa del extenista Juan Martín del Potro en Tandil. El operativo culminó este fin de semana con la detención de cinco sospechosos, entre ellos ciudadanos chilenos con pedidos de captura internacional y alertas rojas de Interpol.

La causa es llevada adelante por la UFI N°16 del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal José Marcos Eguzquiza, y busca determinar si los acusados participaron en otros robos similares, tanto en Argentina como en el exterior.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 15 de mayo, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de Del Potro tras romper una ventana. Según indicaron fuentes policiales, los asaltantes se llevaron dinero, objetos personales y artículos de gran valor sentimental y deportivo.

Entre los elementos robados figuraban una cadena de oro con un dije en forma de cruz, relojes, perfumes, una raqueta Babolat, premios de torneos y un reloj Rolex, además de otros objetos pertenecientes al extenista y su familia.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, los investigadores identificaron un Chevrolet Astra bordó utilizado por los delincuentes. El vehículo estaba registrado a nombre de una tercera persona, aunque las pesquisas determinaron que era conducido por Ignacio Zúñiga Cartes, ciudadano chileno vinculado anteriormente a una organización dedicada a robos en casas de deportistas famosos en Estados Unidos.

La colaboración con la Dirección General de Administración de Infracciones permitió confirmar que el automóvil había circulado por la Ciudad de Buenos Aires días antes del robo y que también era utilizado por Walter Damián D’Amelio, otro de los sospechosos investigados.

En los días siguientes, la DDI Azul realizó seguimientos, intervenciones telefónicas y análisis de comunicaciones que permitieron rastrear los movimientos de los sospechosos por distintas ciudades y vincularlos con otros hechos delictivos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la detención de Zúñiga Cartes, D’Amelio y Bastián Jiménez Freraut, otro ciudadano chileno con pedido de captura vigente por robo con intimidación en Chile y una alerta roja de Interpol solicitada por EEUU.

El sábado, la Policía Federal detuvo en Retiro a dos ciudadanos chilenos cuando intentaban viajar a Misiones y secuestró el Chevrolet Astra utilizado en los robos. Un día después, otros tres sospechosos fueron arrestados sobre la Ruta 7, rumbo a Junín.

Según fuentes de la investigación, Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zúñiga Cartes eran buscados por Interpol por integrar una banda acusada de cometer robos millonarios contra atletas de la NFL, la NBA y la NHL en Estados Unidos entre 2024 y 2025.

De acuerdo con la pesquisa, la organización sustrajo joyas, relojes y otros artículos de lujo valuados en más de dos millones de dólares. Los investigadores incluso hallaron imágenes de uno de los sospechosos posando con objetos robados y fotografías aéreas de viviendas de las víctimas tomadas días antes de los asaltos.

Durante los operativos se incautaron celulares, relojes y los vehículos usados por la banda. Además, las escuchas telefónicas y el rastreo de movimientos de dinero permitieron reconstruir los desplazamientos de los acusados tras el robo en la casa de Juan Martín del Potro.

Los detenidos quedaron imputados por robo y asociación ilícita, mientras la Justicia investiga si participaron en otros golpes similares contra deportistas de alto perfil.