Operadoras apoyarán la ejecución de obras en el cerro Hermitte

Othar Macharashvili mantuvo un encuentro con representantes de Pan American Energy (PAE), PECOM y CAPSA, quienes evaluarán acompañar con maquinaria, choferes y combustible para acelerar las tareas en los sectores afectados por la catástrofe geológica.

La reunión se desarrolló este viernes, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich; el titular de la Secretaría General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; el gerente de Cuenca Operaciones Chubut de CAPSA, Cristian Altamirano; la referente de Relaciones Institucionales de PECOM, Roxana Sandoval; y Héctor Gómez, líder de Producción de dicha compañía.

Durante el encuentro, se abordaron las necesidades vinculadas a los trabajos de estabilización del Cerro Hermitte y el movimiento de suelo que debe ejecutarse en la parte alta del barrio Médanos, además de las obras pluviales previstas para el sector de Santa Lucía y las tareas de estabilización del terreno removido en Sismográfica.

Al respecto, Ostoich explicó que “dialogamos acerca de la necesidad de maquinarias que tenemos para avanzar en las tareas de estabilización del Cerro Hermitte y, sobre todo, la parte superior de Médanos. También analizamos los pluviales que tenemos que ejecutar en Santa Lucía y todo lo relacionado con la estabilización del suelo removido en Sismográfica”.

En ese marco, destacó que las gestiones impulsadas por el intendente ya se encontraban avanzadas y que la reunión permitió informar los trabajos puntuales que se llevarán a cabo en cada etapa. “Evacuamos todas las dudas técnicas sobre las obras y, en base a eso, analizarán de qué forma acompañarán las tareas”, señaló.

Asimismo, el funcionario valoró el compromiso demostrado por las empresas ante la situación que atraviesa la ciudad, al afirmar que “la respuesta que han tenido fue más que positiva, ya que se pusieron a disposición. Este apoyo nos permitiría darle una velocidad de ejecución a las obras que, muchas veces, desde el Estado no podemos alcanzar solos”.

Continuando en esa línea, remarcó la importancia del acompañamiento privado en el marco de la responsabilidad social empresaria. En ese sentido, expresó que “es muy importante este apoyo del sector privado, que entiende que forma parte de la comunidad y que en los momentos difíciles tiene que acompañar”.

“Las empresas están poniendo lo necesario para que la comunidad comodorense salga adelante y pueda resolver sus problemas. Celebramos este trabajo conjunto y el acompañamiento que nos brindan en este momento complejo”, concluyó Ostoich.