Fue en Carolina Vergara y Arizabalo Bautista. La propietaria del Volkswagen Gol Trend resultó ilesa.

Un auto se incendió durante la madrugada en Km 5

Un Volkswagen Gol Trend sufrió importantes daños al incendiarse durante la madrugada de este domingo en Km 5. El hecho se registró alrededor de la 1:45 en la intersección de las calles Carolina Vergara y Arizabalo Bautista y no dejó personas lesionadas.

El episodio fue advertido a través de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo, lo que motivó la rápida intervención de personal de la Comisaría Distrito Mosconi. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo, dominio JXS-553, se encontraba envuelto en llamas.

Minutos después, una dotación de Bomberos, encabezada por el cabo primero Héctor Núñez, logró controlar y extinguir por completo el foco ígneo, evitando que el fuego se propagara a otros vehículos o propiedades cercanas.

La propietaria del automóvil, una mujer de 33 años identificada como BSC, no sufrió lesiones como consecuencia del siniestro.

En el lugar también trabajó personal de Defensa Civil y de la División Policial de Investigaciones (DPI), mientras que efectivos de Criminalística realizaron las pericias y el relevamiento fotográfico correspondiente para establecer el origen del incendio.

De acuerdo con la información policial, en las inmediaciones existen cámaras de seguridad cuyas imágenes serán analizadas en el marco de la investigación para determinar cómo se inició el fuego.