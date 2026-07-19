Shakira reveló el rol secreto de Antonela en la carrera de Lionel Messi

Shakira encontró en Antonela Roccuzzo una de las claves para explicar la vigencia y el rendimiento de Lionel Messi. Luego del triunfo ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, la cantante destacó públicamente el papel que cumple la rosarina como sostén emocional del futbolista en cada desafío de su carrera.

La artista puso especialmente el acento en esa compañía al compartir una cálida reflexión sobre el matrimonio. “Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo”, afirmó, convencida de que los logros del capitán también están vinculados con la contención que encuentra en su familia.

Su mensaje llegó después de una semifinal cargada de tensión, en la que la Selección Argentina revirtió el resultado sobre el cierre. Inglaterra había tomado ventaja a los diez minutos del segundo tiempo mediante Anthony Gordon y parecía encaminarse hacia su primera definición mundialista desde 1966. Sin embargo, el equipo argentino logró cambiar el desenlace en los instantes decisivos.

Lionel Messi participó directamente en la remontada al asistir a Enzo Fernández, quien consiguió el empate con un remate desde afuera del área a los 85 minutos. Cuando el encuentro se dirigía al alargue, el rosarino envió el centro que Lautaro Martínez convirtió de cabeza en el segundo minuto del tiempo adicionado para sellar el 2-1 y obtener el pase a la final ante España.

Frente a otra actuación determinante del futbolista, Shakira resumió su admiración con una frase contundente: “Lo que está haciendo Leo Messi va mucho más allá de lo extraordinario”. La cantante no limitó sus elogios al talento deportivo, sino que remarcó las cualidades personales que, desde su mirada, le permiten conservar su nivel a pesar del paso de los años.

“Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a todas las adversidades”, señaló. La colombiana profundizó esa idea al agregar: “Demuestra que una persona no está definida por su edad ni por lo que dicen los demás”, una valoración que resaltó la capacidad del capitán para superar cuestionamientos y continuar compitiendo en la élite.

La dedicatoria convirtió a Antonela Roccuzzo en una figura central detrás de esa fortaleza y expuso la importancia que Shakira le atribuye a su acompañamiento. Con la Selección Argentina a un paso de defender el título frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sus palabras retrataron el éxito de Messi como el resultado de su disciplina, pero también del vínculo que construyó junto a su esposa.