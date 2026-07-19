En la séptima final de su historia, Argentina no pudo con España, que sumó su segunda estrella.

La tabla de títulos de los campeones de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 coronó este domingo a España como el 23° ganador de su historia. La Roja se impuso por 1 a 0 sobre Argentina en el MetLife Stadium de New York/New Jersey con gol de Ferrán Torres y bordó la segunda estrella en su camiseta.

La Albiceleste disputó la séptima final del mundo en su historia y no pudo obtener el cuarto título de estas características. Con estos registros, los dirigidos por Lionel Scaloni son el segundo seleccionado con más finales jugadas detrás de Alemania (8) e igualando a Brasil (7). Con las conquistas de 1978, 1986 y 2022, Argentina registró caídas en 1930 (4-2 ante Uruguay), 1990 (1-0 vs. Alemania), 2014 (1-0 contra Alemania) y 2026 (1 a 0 contra España).

La Furia Roja, que llegó a lo más alto del podio de una Copa del Mundo por primera vez en 2010 con la recordada victoria sobre Países Bajos (1-0) en Sudáfrica, logró este domingo su segundo Mundial. En cuanto a las finales disputadas, ya figura en la misma línea que Uruguay, Hungría y República Checa (registrada como Checoslovaquia).

Sólo 8 seleccionados en la historia llevaron a sus vitrinas un ejemplar del campeón del Mundial entre el anterior trofeo Jules Rimet y la actual Copa del Mundo (entregada desde 1974): no hubo nuevo campeón en este 2026. España igualó la línea de Uruguay y Francia con 2.

El pentacampeón Brasil sigue como el seleccionado más ganador de la historia en los Mundiales, mientras que Argentina permanece como el país con más títulos en el mundo entre sus 3 Copas del Mundo, 16 Copas América, 2 Finalíssimas, 1 Copa Confederaciones y 1 Copa Panamericana.

España, que se consagró campeona de la Eurocopa por cuarta vez en su historia en 2024, figura actualmente con 7 coronas de importancia a nivel selecciones con 2 Mundiales y 1 Liga de las Naciones UEFA.

Hay que tener en cuenta que ambas selecciones tienen pendiente otro título oficial que podría modificar sus vitrinas: la Finalissima entre el campeón de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024 se iba a disputar en marzo del 2026, pero por un conflicto bélico en Medio Oriente se postergó sin fecha oficial de disputa hasta el momento. Argentina y España iban a protagonizar ese encuentro.

Tras esta cita, España tendrá además por delante la edición 2026/27 de la Liga de las Naciones UEFA y la Eurocopa 2028 que se organizará en Reino Unido-Irlanda. Argentina tendrá la Copa América del 2028, todavía sin sede oficial.