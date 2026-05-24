Fake news presidencial: Milei y un mapa sin Tucumán y las Islas Malvinas

El Presidente compartió una imagen sobre el supuesto crecimiento económico por provincias que mostraba errores cartográficos evidentes. Finalmente se supo que además los datos expuestos en la imagen son falsos.

Una publicación compartida por el presidente Javier Milei terminó convirtiéndose este fin de semana en un foco de controversia política y viralización en redes sociales. El mandatario replicó un supuesto “Mapa del crecimiento de Argentina” que buscaba exhibir la evolución económica de las provincias durante marzo de 2026, pero la imagen quedó rápidamente bajo cuestionamiento por una serie de errores llamativos: Tucumán directamente no aparecía.

El gráfico, atribuido al Informe Económico Mensual de IAE Business School, también fue difundido por funcionarios y referentes libertarios. Allí se mostraba una supuesta variación interanual de la actividad económica provincial y se utilizaba especialmente para apuntar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Según la imagen viralizada, Buenos Aires era la única provincia en rojo, con una caída del -0,2%.

Sin embargo, el eje de la discusión dejó rápidamente de ser económico. Usuarios de redes sociales comenzaron a advertir inconsistencias cartográficas evidentes: además de la desaparición de Tucumán, tampoco figuraban las Islas Malvinas y varias provincias aparecían deformadas o incompletas. En el caso de Santa Fe, incluso faltaba parte de su territorio.

La publicación original había sido realizada por Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien utilizó el gráfico para destacar el impacto del RIGI y cuestionar la política económica bonaerense. Más tarde, Milei retuiteó ese mensaje y también compartió posteos de cuentas libertarias que reforzaban la misma línea discursiva.

La situación generó ruido puertas adentro del propio oficialismo. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, marcó públicamente el error y escribió: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán!”. También el embajador argentino ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, había compartido la imagen para cuestionar a Kicillof sin advertir las inconsistencias.

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Con el correr de las horas, la polémica se trasladó al contenido mismo del gráfico. El mapa no incluía ningún dato puntual sobre Tucumán ni detallaba cuál habría sido la variación económica atribuida a la provincia. Además, en los informes públicos disponibles de la IAE Business School no figura una tabla oficial con cifras provinciales completas como las que mostraba la imagen difundida por el oficialismo.

Lo que buscaba instalarse como una defensa del rumbo económico del Gobierno terminó derivando en una discusión sobre la veracidad del material difundido y el uso de imágenes generadas o alteradas digitalmente. En pocas horas, la desaparición de una provincia histórica como Tucumán —conocida como la “Cuna de la Independencia”— se convirtió en tendencia nacional y desplazó por completo el debate sobre los números económicos que el oficialismo intentaba destacar.