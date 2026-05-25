Robaron un Chevrolet Agile en Laprida y la familia sospecha que sabían cómo encenderlo

El vehículo estaba estacionado a metros de la vivienda de su dueña cuando fue sustraído durante la tarde del sábado. El auto es eléctrico y hasta ahora no hay pistas sobre su paradero.

Una familia busca recuperar un Chevrolet Agile blanco, patente LWE 616, que fue robado el sábado por la tarde en el barrio Laprida. El hecho ocurrió sobre la calle Ignacio Koening, cerca de las 18.

Según relataron los propietarios, la dueña había dejado el vehículo estacionado a pocos metros de su casa mientras acompañaba a su hijo a un cumpleaños. Explicaron que suele dejarlo en ese sector porque la calle donde vive es angosta y sin salida, lo que complica las maniobras frente a la vivienda.

Con el paso de las horas y sin novedades, la preocupación creció. La familia aseguró que ya se dio aviso a todas las divisiones policiales, aunque hasta el momento no hubo información sobre el destino del automóvil.

Uno de los aspectos que más inquieta a los dueños tiene que ver con las características del rodado. Indicaron que se trata de un vehículo eléctrico y creen que quien lo sustrajo conocía la forma de ponerlo en marcha. También señalaron su sorpresa porque el auto estaba estacionado frente a varias casas y, aun así, nadie advirtió movimientos extraños.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a encontrar el Chevrolet Agile, pidieron comunicarse al 2975-132348.