Cinco hombres fueron aprehendidos luego de amenazar a una mujer con armas blancas y objetos contundentes para obligarla a abandonar su domicilio.

Intentaron usurpar una vivienda en el barrio Juan XXIII y fueron detenidos

Un violento episodio se registró la noche del viernes en el barrio Juan XXIII, cuando un grupo de hombres intentó usurpar una vivienda tras amenazar a su propietaria con armas blancas y elementos contundentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas en una vivienda ubicada sobre calle Cayelli al 1100. Según informaron fuentes policiales, un llamado telefónico alertó a personal de la Seccional Quinta sobre la situación.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 40 años, quien manifestó que había sido obligada a retirarse de su domicilio mediante amenazas con armas blancas y palos, mientras los agresores se apoderaban de la propiedad.

Ante esta situación, el personal policial intervino de manera inmediata y logró la aprehensión de cinco sujetos, identificados como J.J.M. (32), M.E.S. (24), G.I.S. (23), R.A.R. (21) y N.A.E. (21). Todos quedaron detenidos a la espera de la audiencia de control.

Los implicados fueron imputados por los delitos de violación de domicilio, daños y amenazas con armas blancas e impropias.

En el lugar trabajó además personal de Policía Científica, que realizó una inspección ocular y secuestró un palo de madera tipo bate de aproximadamente 56 centímetros. Asimismo, se constataron daños en la vivienda y se efectuó una secuencia fotográfica como parte de las actuaciones investigativas.