Un hombre y una mujer robaban cables en barrio Industrial

La Policía los sorprendió en inmediaciones de un poste de energía con cables cortados. Secuestraron 40 metros de cable de cobre y el rodado utilizado en el hecho.

Personal de la Unidad Operativa de la zona sur de Comodoro Rivadavia intervino durante la madrugada de este viernes en una causa por tentativa de robo de cables en el barrio Parque Industrial.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4:30, mientras efectivos policiales efectuaban un patrullaje preventivo sobre calle Pioneros Patagónicos, frente a la base urbana del sector. Allí detectaron un Renault Sandero Stepway gris oscuro estacionado con las luces apagadas y con dos personas en su interior, frente a un poste de tendido eléctrico.

Los ocupantes del vehículo, identificados por las siglas M.J.C. y Y.S.C., fueron demorados para su identificación. Durante la inspección, los uniformados observaron a simple vista un rollo de cable de cobre dentro del rodado.

Posteriormente, al recorrer las inmediaciones, constataron que un poste perteneciente a la empresa PECOM presentaba cables cortados. Además, en el suelo hallaron una linga blanca que habría sido utilizada para escalar el poste y concretar el ilícito.

Tras ser notificado, el representante de la firma damnificada reconoció como propios los aproximadamente 40 metros de cable secuestrados y radicó la correspondiente denuncia penal.

La fiscal de turno, Belén Remetería, dispuso el secuestro del vehículo involucrado y de la linga encontrada en el lugar, además de ordenar la restitución del cableado a la empresa afectada.

Por su parte, la jueza penal de turno, Daniela Arcuri, resolvió que el hombre permaneciera detenido, mientras que la mujer quedó bajo arresto domiciliario hasta la realización de la audiencia de control de detención.