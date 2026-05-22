Terminó preso por querer robar una botella de whisky

El hecho ocurrió en el supermercado Luna Market, sobre avenida Córdoba. Al forcejear con empleados, el sospechoso provocó la rotura de varias botellas de vino.

Personal policial de la Comisaría Seccional Segunda intervino este jueves en el supermercado “Luna Market”, ubicado sobre avenida Córdoba al 641, por un robo en grado de tentativa.

El procedimiento se inició tras un llamado que alertó sobre la presencia de un hombre demorado dentro del comercio. Según indicaron fuentes policiales, el sujeto, de 33 años, intentó retirarse del local sin abonar una botella de whisky White Horse de 750 mililitros, valuada en 18 mil pesos, que llevaba oculta entre sus prendas.

Al ser descubierto por empleados del supermercado, el hombre forcejeó con el personal para intentar escapar. En medio del altercado impactó contra una góndola, provocando la caída y rotura de ocho botellas de vino.

Minutos después arribó personal policial, que concretó la detención del sospechoso. La fiscal de turno, Belén Rementería, dispuso la restitución de la botella recuperada mediante el acta correspondiente.

Asimismo, desde la Oficina Judicial, Aldana Puentes informó que la jueza penal de turno, Daniela Arcuri, ordenó que el imputado permaneciera alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.