El sospechoso fue interceptado luego de sustraer herramientas de una vivienda ubicada sobre la calle San Francisco de Asís.

Un hombre de 71 años redujo a un ladrón en el Quirno Costa

Durante la noche del viernes, alrededor de las 21:30 horas, personal de la Comisaría Seccional Cuarta intervino en un hecho de tentativa de hurto ocurrido en el barrio Quirno Costa, tras recibir un alerta por un robo en una vivienda situada sobre calle San Francisco de Asís al 1500.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron sobre calle Ángel Velaz al 1700 a dos hombres que tenían reducido a un sujeto de 28 años, identificado como R.A.J., señalado como el presunto autor del ilícito.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, momentos antes el propietario de la vivienda, un hombre de 71 años, advirtió que el sospechoso había ingresado al patio delantero de su domicilio y sustraído diversas herramientas.

Ante la situación, el damnificado salió en persecución del individuo y, con la colaboración de un vecino, logró interceptarlo a pocos metros de la vivienda hasta la llegada del personal policial.

Posteriormente, las autoridades constataron que el acusado había sustraído un taladro, una caladora y dos lijadoras, elementos que fueron recuperados y restituidos a su propietario.

Finalmente, el sospechoso quedó alojado en la dependencia policial imputado por el delito de tentativa de hurto, a la espera de la audiencia de control.