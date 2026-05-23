Traumatólogo admitió abusos sexuales a pacientes

Juan Francisco Thomatis evitó el juicio oral y estableció una pena de tres años de prisión en suspenso, sin inhabilitación para ejercer la medicina.

Este viernes se conoció que se acordó en juicio abreviado la culpabilidad del traumatólogo Juan Francisco Thomatis en las cuatro causas penales que se le seguían por denuncias de presuntos abusos sexuales cometidos a pacientes durante consultas médicas.

Se trata de un caso resonante ocurrido en Puerto Madryn y que tuvo una resolución durante el acuerdo que evita el proceso del juicio oral y público. La audiencia fue presidida por Marcelo Orlando.

En ese marco, el traumatólogo reconoció su responsabilidad penal en los hechos investigados, estableciéndose una condena de tres años de prisión en suspenso. Un dato no menor es que la resolución no contempla inhabilitación para que el profesional pueda ejercer la medicina.

Las denuncias contra el profesional de la salud emergieron durante 2025 llegando a acumular cuatro al mes de agosto. Las denuncias referían a hechos de abuso sexual simple que habrían sucedido en el ámbito de atención profesional.

Las investigaciones estuvieron a cargo de las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo, mientras que la defensa fue ejercida por Fabián Gabalachis.

A lo largo de la investigación se concretaron diferentes allanamientos en el lugar donde el traumatólogo atendía, así como en su domicilio donde se secuestraron elementos relevantes para el proceso investigativo.