Avanza la obra eléctrica Ciudadela-Diadema

La SCPL concretó este viernes la firma de nuevos convenios, acuerdos y adhesiones, para avanzar con la segunda etapa del proyecto de infraestructura energética correspondiente a la Línea Aérea de Media Tensión y Subestaciones Transformadores que beneficiará a distintos barrios del acceso norte, en inmediaciones de la Ruta 39.

En la Sala de Sesiones de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada se llevó adelante la firma de convenios, acuerdos y adhesiones para iniciar la segunda etapa de la obra de infraestructura energética vinculada a la Línea de Media Tensión y Subestaciones Transformadores en barrio Acceso Norte. Se trata de una obra que proporcionará el servicio de energía eléctrica a más de 1100 lotes, permitiendo avanzar en la consolidación de nuevos desarrollos urbanísticos y mejorando las condiciones de acceso a servicios esenciales para futuras familias del sector.

Durante la actividad, estuvieron presentes: el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi; la Gerente General, Lucía Ávila, el gerente de Telefonía e Internet, Fabián Donato, la referente del área de enlace territorial y servicios de infraestructura, Viviana Navarro y desde el área Técnica de Energía, Néstor Dolz. Además, el tesorero Guillermo Costes y los consejeros Leonel Lanzani, Miguel Echaniz, Martín Corte, Carlos Luque, Roberto Salazar, Eduardo Mijoc, María Martha Kuhnle; coordinadores, equipos técnicos y personal de la cooperativa.

El proyecto se desarrolla en el marco de un trabajo conjunto entre la cooperativa y las entidades firmantes, entre las que se encuentran: Mutual de la Fuerza Aérea, Loteo Acosta, FIDESUR, Oro Negro, Consorcio Ciudadela, ATECH, Petropat, Pecifa, Cooperativa Centenario, COVICUP, UPSAP, Cooperativa Ckutralwen, UOCRA, Asociación del Personal de Jerárquicos Municipales, CGT, SOEM, SITRAJUCH, Asociación del Hospital Regional y representantes de Cerro La Cruz.

Esta segunda etapa contempla las derivaciones de la Línea de Media Tensión, junto a la colocación de Subestaciones Transformadoras, para consolidar la obra realizada hasta el momento y proyectar luego la última etapa, que implica la Línea de Baja Tensión y el alumbrado público.

Al respecto, Franco Domizzi, presidente del Consejo de Administración de la SCPL, destacó “este acto y este nuevo compromiso sellan una vez más que el movimiento cooperativista sigue siendo una herramienta fundamental cuando las personas fijan objetivos en común para solventar los servicios públicos esenciales. El esfuerzo conjunto e integral de todas las entidades presentes, junto a nuestra cooperativa, demuestra que es posible realizar obras de magnitud a través de la cooperación.”

Remarcó, especialmente, el trabajo conjunto entre las entidades participantes, los representantes barriales y el personal técnico de la SCPL, valorando el esfuerzo colectivo para llegar a acuerdos y concretar una obra “muy esperada” por los vecinos.

Además, señaló que la Cooperativa busca tener un rol activo en el desarrollo integral de los servicios públicos de la ciudad, no solo en energía, sino también en agua y saneamiento. En ese sentido, adelantó que “ya se comienza a pensar en una tercera etapa del proyecto y en futuras obras vinculadas al servicio de agua”, una demanda que, según indicó, viene siendo planteada por los vecinos desde hace tiempo.

Por otro lado, el gerente de Telefonía e Internet, Fabián Donato, explicó que el lanzamiento de la segunda etapa del proyecto fue mucho más sencilla gracias al trabajo realizado previamente en la primera etapa. Recordó que “inicialmente el proyecto contemplaba cerca de 3.000 parcelas con necesidad de electrificación, pero los costos eran tan elevados que obligaron a dividir la obra en tramos y avanzar paso a paso”.

Donato señaló que la primera etapa quedó finalizada con obras de gran calidad y eso permitió encarar la segunda etapa con mayor respaldo y credibilidad. Esta nueva instancia incluye casi dos kilómetros de derivaciones de media tensión y la instalación de entre 16 y 18 estaciones transformadoras de distintas capacidades.

Por su parte, la referente del área de enlace territorial y servicios de infraestructura, Viviana Navarro, destacó el esfuerzo colectivo detrás del proyecto y remarcó que “la gente hace posible que todo esto sea tangible”, valorando el trabajo diario de los equipos técnicos, las instituciones y los socios de la cooperativa. Señaló que la segunda etapa; que tiempo atrás parecía “algo inalcanzable”; hoy comienza a hacerse realidad gracias a la confianza de los vecinos y su compromiso. Además, sostuvo que la cooperativa “está para ayudar a cada socio de la ciudad” y aseguró que el objetivo es seguir creciendo con futuras etapas que incluyan agua e internet.

SEGUNDA ETAPA

De esta manera, la Cooperativa continúa avanzando junto a las entidades intermedias en una obra estratégica para el crecimiento del sector norte de la ciudad, consolidando infraestructura esencial para acompañar el desarrollo urbano y garantizar el acceso futuro a los servicios públicos.

Ariel Tacul, referente de Petropat expresó su satisfacción por la concreción de la segunda etapa del proyecto y destacó el trabajo conjunto entre las entidades y la SCPL. Señaló que “hay muchas familias esperando lograr esto”, en referencia a la llegada de los servicios a los lotes, y remarcó que el avance fue posible gracias al esfuerzo compartido y años de reuniones y gestiones. “No es solamente esperar ayuda, sino también poner nuestra parte para lograr lo que queremos”, sostuvo.

Asimismo, Eugenia Rodríguez de la Cooperativa Centenario, resaltó la importancia del trabajo articulado entre las entidades y la SCPL, recordando que el proyecto comenzó hace casi diez años y ya involucra a unas 1.500 personas. Indicó que, frente al contexto económico actual, “es muy difícil afrontar un proyecto de esta magnitud de manera individual”, por lo que valoró el compromiso de todas las partes para avanzar con la segunda. “La idea es seguir trabajando en conjunto para dar respuesta a los asociados”, afirmó.

Por último, Diego Frey de Fidesur, calificó la firma del convenio como “un paso muy grande” para los desarrolladores de la zona norte, especialmente para los sectores de Ciudadela Norte y Noroeste. Explicó que luego de una década de trabajo y gestiones, la posibilidad concreta de contar con energía eléctrica en casi 500 lotes representa “un objetivo muy importante” y un avance clave para el crecimiento de esos sectores de Comodoro Rivadavia.