El exdiputado radical Martín Tetaz defendió los cambios que impulsa el Gobierno y que afectarán a casi 2 millones de personas que viven en lugares de bajas temperaturas.

"No se puede subsidiar a quien vive rodeado de un bosque de coníferas y un lago azul"

El economista y exdiputado radical Martín Tetaz consideró que tanto el paisaje como las ganancias por el turismo son razones suficientes para que las personas que viven en zonas de bajas temperaturas paguen el servicio de gas más caro a pesar de que padecen el frío mucho más que quienes viven en otros lugares.

Sostuvo que quien vive mirando “un paredón del conurbano” no tiene por qué destinar parte de sus impuestos al “subsidiado” que vive rodeado de “un bosque de coníferas y un lago azul”.

La brutal defensa del proyecto del oficialismo para recortar los subsidios a las tarifas de gas en zonas frías que hizo el dirigente porteño se suma a los amañados argumentos con que el mileísmo y sus socios políticos dieron media sanción a la iniciativa que golpeará a casi 2 millones de personas.

“Es un disparate que el tipo que eligió vivir en una zona templada tenga que pagarle la calefacción al que prefirió Bariloche, sobre todo cuando el que paga mira a un paredón del conurbano y el subsidiado a un bosque de coníferas y un lago azul”, fue la expresión que utilizó Tetaz a través de un posteo en la red social X. “La gente adulta se muda si no gusta”, agregó después.

El exdiputado no sólo defendió sin miramientos la eliminación de la ayuda tarifaria que afectará sobre todo a personas de bajos recursos sino que también hizo caer en la volteada a los sectores que dependen del turismo. Dijo que es un “colmo” que la industria hotelera también sea beneficiada.

“El colmo es que haya que subsidiar los hoteles”, lanzó e intentó explicar por qué habría que dejar de respaldar esa industria de la que depende buena parte de la población de localidades cordilleranas y del centro del país.

El servicio turístico “agrega valor si el consumidor está dispuesto a pagar lo que cuesta generar ese servicio”, aseveró Tetaz y elucubró irónicamente que “si mantener una habitación cuesta 100 y el turista paga 80, está destruyendo valor, no agregándolo”.

El beneficio automático de zonas frías a través del cual el Estado subsidia parte del servicio del gas a distintas provincias, se había ampliado a localidades de San Juan, Mendoza, Salta, Córdoba, Jujuy y La Rioja. Originalmente se otorgaba a la región patagónica, de la Puna y Malargüe, Mendoza.

El proyecto que fue girado al Senado, donde el oficialismo cuenta con una posición más holgada para respaldar sus iniciativas, pretende mantener solamente con el subsidio tarifario a las provincias patagónicas, la Puna y Malargüe, aunque sus habitantes también deberán afrontar los aumentos que no sean “cargo fijo” (el único que mantendrá el Estado).