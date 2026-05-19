El ex presidente Evo Morales denunció que sigue vigente el Plan Cóndor en la región para blindar las políticas neoliberales que le quitan impuestos a los ricos mientras le cargan el peso del ajuste a los trabajadores.

Evo Morales acusó a Milei de apoyar la represión en Bolivia con el envío de armas

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este viernes que, tal como sucede en la Argentina, el gobierno de Rodrigo Paz está descargando todo el peso del ajuste sobre los trabajadores y sectores más postergados del país vecino al tiempo que desató una feroz represión contra las protestas contra las políticas neoliberales.

En diálogo con Radio 10, Morales describió las políticas económicas ultra liberales que está llevando adelante Paz y que van en la misma línea que las implementadas por Milei en nuestro país. Frente a eso, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) respaldó las masivas movilizaciones que sacuden a Bolivia desde hace semanas y que son ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad al mando de Paz.

"En ajustes estructurales frente a la crisis económica, los gobiernos de derecha cargan el ajuste contra el pueblo. Ese ajuste viene con el quiebre de empresas", advirtió Morales.

Y cuestionó la batería de medidas del Gobierno que, según describió, afectan a pequeños productores y trabajadores. “Este gobierno le quita impuestos a las grandes fortunas pero le sube los impuestos al pequeño productor y a las pequeñas propiedades. Ataca a los gremios y comerciantes”, señaló.

“Hay personas que tienen el servicio de luz instalado pero no pueden pagar las tarifas”, siguió Evo y advirtió que el plan de ajuste viene con represión.

En ese sentido no dudó en afirmar que existe una nueva modalidad de persecución política en América Latina. “Sigue en vigencia el Plan Cóndor. Antes lo impulsaban coroneles y generales; ahora jueces y fiscales. Es el caso de Cristina Kirchner o Rafael Correa en Ecuador”, indicó.

Por otras parte, Eco aseguró que Bolivia se convirtió en un objetivo geopolítico: “Estados Unidos ya no es hegemonía internacional y se repliega con la doctrina Monroe en América Latina para dominar. Quieren destrozar o proscribir a nuestro movimiento político”.

El ex presidente Morales también acusó a Javier Milei a quien responsabilizó por brindar asistencia militar a las autoridades bolivianas. “Es muy grave lo que está haciendo”, afirmó al denunciar el envío de apoyo logístico y asesoramiento político.

Según relató, el gobierno libertario habría enviado “dos aviones Hércules” con material antidisturbios y recursos para las fuerzas de seguridad bolivianas. “Hay fotografías donde se ve descargando material antidisturbios. Los aviones también fueron usados para trasladar policías y militares bolivianos a La Paz”, denunció .

Y sentenció: “Todas las derechas cooperan y ayudan para reprimir esta sublevación a la cabeza del movimiento indígena”.