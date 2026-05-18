Angel murió por múltiples traumatismos craneales, según la autopsia

El abogado Roberto Castillo difundió fragmentos del informe elaborado por la Junta Médica Forense del Poder Judicial de Chubut.

El abogado querellante Roberto Castillo publicó en sus historias de Instagram parte de los resultados de la autopsia practicada a Ángel López, el niño de 4 años fallecido tras sufrir graves lesiones. Por la causa permanecen imputados su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de ella, Michel González.

De acuerdo con lo informado por la Junta Médica Forense del Poder Judicial del Chubut, la muerte del menor se produjo a raíz de “múltiples traumatismos craneoencefálicos”, junto con una infección pulmonar concomitante.

Castillo indicó que “la autopsia y los estudios histopatológicos revelaron múltiples lesiones vitales y recientes en el cráneo”, además de hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y un daño neurológico irreversible.

Según detalló el abogado del padre del menor, los peritos detectaron más de 20 infiltraciones hemáticas en distintas zonas del cuero cabelludo, distribuidas en áreas frontoparietales, parietales, temporales y occipitales. También precisaron que doce de los golpes se encontraban en la zona frontal.

En otra publicación, el abogado afirmó que la autopsia identificó lesiones corporales previas y cicatrices en diferentes partes del cuerpo. “Un cuerpo con historia de violencia crónica durante el aislamiento al que la misma justicia lo sometió dejándolo en manos de sus asesinos”, expresó.