Fue 3-0 a Diadema por la 10ª fecha. La CAI empató 1-1 con Rada Tilly. Laprida venció 1-0 a Huracán y también ganaron Próspero Palazzo y Deportivo Sarmiento.

Saavedra goleó y se escapa en la punta del torneo Apertura A

General Saavedra se afirmó en la punta del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia,

El equipo de El Parque goleó en su campo de juego 3-0 a Argentinos Diadema y de esa manera sigue en lo más alto del campeonato, luego de iniciarse la décima fecha.

Saavedra metió los tres goles en la etapa inicial. A los 27’ abrió el marcador Santino Barrientos, cinco minutos más tarde aumentó Brian Vega, mientras que el tercero de la tarde, fue obra de Jesús Molina a los 37’.

En este partido, que fue arbitrado por Lucas Bres, se fueron expulsados en el local Bautista Carrizo, mientras que en la visita, lo hizo Agustín Rodríguez.

De esa manera, el “General” se afianza en la punta, pero ahora se sacó cuatro puntos a su escolta Comisión de Actividades infantiles, que empató 1-1 ante Rada Tilly.

José Vivanco a los 15’ de la etapa inicial abrió la cuenta para el “Aurinegro”, mientras que a los 34’ del mismo período, empató para la CAI el colombiano Bayron Ortiz.

En Rada Tilly se fue expulsado Italo Bruni, a cuatro minutos del final, mientras que la CAI terminó en cancha con diez porque se fue lesionado Joaquín Abarzúa, y ya había utilizado todas las ventanas para los cambios.

Próspero Palazzo se subió al quinto puesto del certamen al golear 5-1 a Unión San Martín Azcuénaga, con goles de Federico Leguiza, Gabriel Campos, Agustín Farcy y Josué Jara, quien anotó dos veces. Rodrigo Hughes anotó el tanto del conjunto “patricio”.

Mientras tanto, Laprida obtuvo un gran triunfo de local al derrotar por 1-0 a Huracán con un gol del brasileño Williabe Roque.

Además, el Deportivo Sarmiento se llegó tres valiosos puntos de Kilómetro 8 al derrotar a Petroquímica por 3-1 con goles de Lisandro Fanjul, Rafael Albistur y Kevin Blackie. El tanto “Verdolaga” lo marcó Julián Bahamonde, quien había abierto el marcador.

Esta fecha se completará el miércoles cuando a partir de las 18, Deportivo Portugués se enfrente en su campo de juego ante Jorge Newbery.

Panorama de la 10ª fecha

DOMINGO 17

- CAI 1 / Rada Tilly 1.

- Petroquímica 1 / Deportivo Sarmiento 3.

- Laprida 1 / Huracán 0.

- General Saavedra 3 / Argentinos Diadema 0.

- USMA 1 / Próspero Palazzo 5.

MIERCOLES 20 (18:00 Primera – 16:00 Reserva)

- Deportivo Portugués vs Jorge Newbery.

Arbitro: (a confirmar).

Cancha: Deportivo Portugués.