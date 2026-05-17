Ronda Rousey venció en solo 17 segundos a Gina Carano

Fue con una palanca al brazo durante el combate de MMA que se desarrolló este sábado en California, Estados Unidos. De ese modo, la peleadora y actriz le puso fin a su carrera.

La excampeona de la UFC y medallista olímpica Ronda Rousey (13-2) solo necesitó 17 segundos para derrotar a Gina Carano (7-2) con su clásica llave de palanca al brazo este sábado en el Intuit Dome de Inglewood, California, Estados Unidos, y poner fin a su carrera de artes marciales mixtas (MMA) como ella le hubiese gustado hace una década.

En su regreso a las MMA, Rousey derribó rápidamente a Carano al inicio del round. Carano trató de defenderse pero terminó descuidando el brazo, lo que permitió que la judoca aplicara su clásica palanca.

Rousey dejó de pelear en 2016 tras derrotas consecutivas ante Holly Holm en 2015 y Amanda Nunes un año después. Para la californiana, este combate es el cierre de su carrera que nunca tuvo.

“No hay manera de que yo pueda mejorar esto”, dijo Rousey, de 39 años, cuando se le preguntó, tras la pelea, si pensaba volver a pelear.

“Quería que durara más”, reconoció Carano, de 44 años, quien había declarado que había perdido un total de 100 libras -más de 45 kilos- desde que supo que iba a tomar la pelea.

“Me hizo tener un motivo, me levanté todos los días pensando en ella”, declaró la peleadora y actriz.

“Ella es una heroína para mí. Tú cambiaste mi mundo”, dijo Rousey a Carano, para luego abrazarla tras la fugaz contienda. “No la quería lastimar, así son las bellas artes marciales mixtas”.

La promoción fue organizada por MVP, del influencer y boxeador Jake Paul, y del empresario Nakisa Bridarian. El pleito estaba programado a cinco asaltos en peso pluma.

“Van a ver más MMA en MVP y todo es gracias a estas mujeres”, expresó Paul, para luego advertirle a Dana White, presidente de UFC, que tendrían más shows de alto perfil como el del sábado.

Carano había competido desde 2009, una ausencia de 17 años, y es considerada por muchos la pionera de las MMA femeninas, tras haber competido en Strikeforce y Elite XC antes de retirarse tras una derrota ante Cyborg.