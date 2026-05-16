River dejó afuera al Central de Di María y está en la final

Con gol de Facundo Colidio de penal, derrotó 1-0 al elenco rosarino y se convirtió en el primer finalista del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

River Plate, que se quedó tempranamente sin Sebastián Driussi por lesión, se convirtió este sábado en el primer finalista del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol al derrotar por 1-0 a Rosario Central.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental -completo como es habitual-, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez. En el primer tiempo, el arquero Jeremías Ledesma -ex River- le contuvo un penal a Gonzalo Montiel.

El único gol del encuentro lo convirtió Facundo Colidio, a los 16 minutos del segundo tiempo, de penal, luego de una infracción de Jeremías Ledesma sobre Joaquín Freitas. El delantero definió con precisión y le dio al equipo de Eduardo Coudet el pasaje a la final del certamen.

River ya había tenido una chance clara desde los doce pasos en la primera etapa, cuando Nicolás Ramírez sancionó penal por un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta tras revisión del VAR. Sin embargo, Ledesma le adivinó el remate al campeón del mundo Gonzalo Montiel y sostuvo el 0-0 parcial.

El partido había comenzado con un golpe duro para el “Millonario”: a los 7 minutos, Franco Ibarra cometió una fuerte infracción que derivó en la lesión de Sebastián Driussi, quien debió salir en camilla y entre lágrimas. En su lugar ingresó Freitas, que luego sería protagonista en la jugada del penal que terminó definiendo la semifinal.

Rosario Central tuvo su oportunidad más clara en el complemento, con una acción que terminó en el palo tras un tiro libre ejecutado por Angel Di María y un desvío de Vicente Pizarro. El “Canalla! buscó el empate en el tramo final, pero no tuvo profundidad suficiente para quebrar a un River que se sostuvo con orden y oficio.

De esa manera, el equipo de Eduardo Coudet se clasificó para la final del campeonato, y ahora quedará a la espera del ganador de Argentinos Juniors y Belgrano que jugarán este domingo en el estadio “Diego Armando Maradona” de La Paternal.