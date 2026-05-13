Argentinos le ganó a Huracán en el alargue y está en semis

Derrotó 1-0 al “Globo” con gol de Tomás Molina y accedió a las semifinales del Apertura donde lo espera Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors se convirtió este martes en el segundo semifinalista del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol al vencer, en alargue, por 1-0 a Huracán de Parque los Patricios.

El partido, que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, tuvo el arbitraje de Fernando Echenique y el gol del encuentro lo marcó Tomás Molina.

De esa manera, el equipo de Nicolás Diez jugará en una de las semifinales ante Belgrano de Córdoba, que derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en el partido que abrió los cuartos de final.

El partido comenzó parejo y no tuvo chances de gol en los primeros 30 minutos. El local intentó desde el inicio proponer su juego fluido, mientras que el rival salió a presionar lo más lejos posible de su arco. Y la primera acción de riesgo fue a la media hora, para Huracán: César Ibáñez apuró en la salida a Leandro Lozano, la tomó el ecuatoriano Jordy Caicedo, quien pateó desde afuera del área y el arquero chileno Brayan Cortés se estiró para quedarse con la pelota sobre su palo derecho.

La mejor ocasión del anfitrión la tuvo en el cierre de la primera etapa Alan Lescano, que se tiró para impactar de volea, entrando por el segundo palo, tras una buena jugada colectiva por la izquierda. Su tiro fue desviado al tiro de esquina y se diluyó todo en la siguiente acción.

En el arranque del complemento, Lescano, recostado sobre la derecha, sacó un disparo bajo y cruzado que el arquero Hernán Galíndez, de la selección de Ecuador, sacó con lo justo al córner. A los 10, Cortés salvó dos veces en la misma jugada a Argentinos, tras un córner desde la derecha: primero fue cabezazo de Hugo Nervo y después Caicedo no pudo patear bien tras el rebote en el arquero y éste sacó el balón justo en la línea.

Ya en un segundo tiempo más atractivo, a los 15 minutos, Tomás Molina, tras gran habilitación de Lescano, se le anticipó a Galíndez y cabeceó, pero se le fue apenas por encima del travesaño de Huracán. De ahí en más, fue claro el dominio de Argentinos, que buscó como pudo ante un adversario replegado. Y una muy clara dispuso Molina, a los 41, cuando remató y se esforzó Nehuén Paz para despejar al córner.

A los cinco minutos del alargue, Lozano envió un centro desde la segunda derecha, entró Molina ganando de cabeza por el segundo palo y la metió arriba, inatajable para Galíndez, para decretar la "Ley del ex" y poner el 1-0 para Argentinos.

Enseguida, Nicolás Diez metió otros cambios y en uno sacó al goleador para incluir al experimentado Enzo Pérez, ex River. Ya en la segunda mitad del tiempo extra fue Huracán, necesitado, el que intentó llegar al empate, pero sin contundencia.