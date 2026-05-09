Boca perdió ante Huracán y le dijo adiós al Apertura

Fue 3-2. Giménez y Angel Romero, los goles del “Xeneize”. Los tantos del “Globo”, que terminó con nueve, los marcaron Leonardo Gil -ex CAI- y dos Oscar Romero, ambos de penal.

Boca Juniors, con silbidos incluidos en el final, quedó eliminado del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol ante Huracán de Parque Patricios -que terminó con dos jugadores menos-, con quien cayó de local por 3-2.

El partido de octavos de final, que se jugó en la Bombonera, tuvo el arbitraje de Pablo Echavarría, quien expulsó en la visita a Eric Ramírez y Fabio Pereyra, ambos en el primer tiempo suplementario.

En el reglamentario, Leonardo Gil, había puesto en ventaja al “Globo”. Y en el final y con polémica, Milton Giménez, puso el 1-1, a instancias del VAR, que estuvo algunos minutos observando la jugada.

En el alargue, Oscar Romero -ambos de penal- marcó por duplicado, mientras que su hermano Angel descontó para el “Xeneize”.

El conjunto de Parque de los Patricios sorprendió desde el inicio y aprovechó una salida fallida entre Leandro Brey y Milton Delgado. A los 5 minutos, Leonardo Gil -ex Comisión de Actividades Infantiles- capturó la pelota en la puerta del área y definió cruzado de derecha para poner el 1-0 y silenciar al estadio.

El comienzo fue un golpe duro para Boca, que además perdió rápidamente a Adam Bareiro por una lesión muscular, debiendo ser reemplazado por Milton Giménez. Con el correr de los minutos, el equipo local intentó reaccionar, pero se encontró con una actuación monumental de Hernán Galíndez. El arquero de la Selección ecuatoriana sostuvo la ventaja de Huracán con atajadas decisivas y se transformó en la gran figura del partido.

Miguel Merentiel y Delgado tuvieron chances claras, pero siempre apareció el arquero del “Globo” para mantener el arco cerrado. Huracán resistía y apostaba a aprovechar los espacios de contraataque.

En el complemento, Boca monopolizó la pelota y empujó a su rival contra su área. El empate parecía inevitable y finalmente llegó tras un centro de Leandro Paredes: Galíndez salió mal y la pelota terminó rebotando en el brazo de Milton Giménez -gol convalidado a instancias del VAR- antes de ingresar al arco.

El partido ganó dramatismo en el cierre y derivó en un tramo cargado de tensión, con dos expulsiones en el alargue y un clima caliente en La Bombonera.

Sin embargo, Huracán logró sostener la diferencia y selló una clasificación histórica para avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús, quienes jugaban a continuación en La Paternal.