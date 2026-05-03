Racing y Huracán firmaron el empate y se clasificaron

Empataron en Avellaneda sin goles y ambos accedieron a los octavos de final del Apertura, ya que Tigre no pudo con Central y Sarmiento fue goleado por Belgrano, otro de los clasificados.

Racing y Huracán empataron este domingo sin goles por la 9ª fecha -la que estaba pendiente- de la zona B del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, resultado que, combinado con otros marcadores, les permitió a ambos clasificar a los octavos de final. A pesar de un partido con escasas emociones, la “Academia” aseguró el octavo lugar y el “Globo” el séptimo puesto.

El partido, que se jugó en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

En un partido en donde los nervios se impusieron al juego, el primer tiempo casi que no tuvo chances de gol para ningún equipo. Apenas se puede contar una jugada de Santiago Solari, quien recibió solo dentro del área perfilado para la zurda, pero buscó el derechazo sin encontrar espacios y se diluyó. Para ese entonces, lo más importante llegaba desde las otras canchas. Central le empezaba a ganar 1-0 a Tigre, Belgrano derrotaba cómodo y tanto a Racing como a Huracán les servía el empate para dejar afuera a Barracas Central.

La “Academia” terminó el primer tiempo en la octava posición de la zona B. Pero los hinchas no estaban conformes, ya que muchos despidieron al equipo con silbidos.

El segundo tiempo siguió con la misma tónica, pero lo que cambió fue el resultado de Tigre. El “Matador” hizo un gol y dejó con el corazón en la mano al equipo de Gustavo Costas. Sin patear al arco en una final, los que salvaron a Racing fueron Central y el VAR. Los rosarinos le sacaron el empate al “Matador” y el VAR le anuló un gol a Caicedo por una posición adelantada milimétrica.

De esa manera, Racing y Huracán se clasificaron para los octavos de final, beneficiados por el empate de Tigre en Rosario ante Central (1-1) y la goleada que sufrió Sarmiento de Junín ante Belgrano de Córdoba (4-0), otro de los que este domingo selló su clasificación.