Derrotó de visitante 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la 9ª fecha del torneo Apertura. Velasco y Giménez fueron los goles del “Xeneize”.

Boca ganó y por ahora es primero de la zona "A"

Boca Juniors, con una formación alternativa, derrotó este sábado de visitante por 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y por ahora quedó en lo más alto de la zona “A” del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, correspondiente a la novena fecha, se jugó en el estadio Madre de Ciudades, y tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa. Los goles del ganador los marcaron Alan Velasco y Milton Giménez, mientras que para el “Ferroviario” descontó Michael Santos.

Durante buena parte de la etapa inicial, Boca dominó la posesión pero encontró dificultades para romper el orden local. Incluso convirtió a los 27 minutos por medio de Milton Giménez, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego tras revisión del VAR.

Cuando parecía que el descanso llegaba con empate, el visitante aceleró. A los 43 minutos, Velasco envió un centro que se desvió en Agustín Quiroga, descolocó al arquero Alan Aguerre y se transformó en el 1-0.

Ya en tiempo agregado, apareció nuevamente la sociedad ofensiva: Exequiel Zeballos asistió con precisión y Giménez definió con sutileza para estirar diferencias.

En el arranque del complemento, Central Córdoba encontró rápido el descuento. A los 11 minutos, Michael Santos capitalizó una asistencia de Alejandro Maciel y estableció el 2-1.

Desde allí, el encuentro cambió de tono. El “Ferroviario” adelantó líneas y Boca perdió control. Leandro Brey respondió con una atajada clave ante otra media vuelta de Santos, mientras un remate de Marco Iacobellis pasó muy cerca.

Con espacios para la contra, Boca dispuso de varias chances para sentenciarlo. Ángel Romero estuvo cerca del tercero con un disparo cruzado, y luego Miguel Merentiel perdió dos mano a mano ante Aguerre, gran figura del conjunto local.

Sin sobrarle nada, Boca logró un triunfo valioso en un escenario complejo. Se quedó con tres puntos importantes, subió a la punta de su zona y llegará fortalecido a la fase decisiva del campeonato, donde buscará transformar la recuperación futbolística en una candidatura real al título.