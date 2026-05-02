Independiente derrotó a San Lorenzo y ambos clasificaron

Lo derrotó de visitante 2-1 y de esa manera trepó al quinto puesto de la zona “A”, mientras que el “Ciclón” quedó 7º.

En un partido donde los dos se clasificaron a octavos de final, Independiente de Avellaneda venció de visitante por 2-1 a San Lorenzo en el marco de la novena fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El intenso encuentro, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain en el Bajo Flores, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo. Los goles del “Rojo” los marcaron Matías Abaldo y Maximiiano Gutiérrez, mientras que Ezequiel Herrera descontó para el “Ciclón”, que en el final terminó con diez por expulsión de su delantero Alexis Cuello.

Con ese resultado, Independiente clasificó y quedó en el quinto puesto de la zona “A”, mientras que San Lorenzo se ubica séptimo, aunque puede quedar octavo si es que Defensa y Justicia golea este lunes en Mendoza a Gimnasia.

El “Rojo” golpeó primero tras un arranque parejo. Maximiliano Gutiérrez desbordó por derecha y envió un centro rasante que encontró a Matías Abaldo, quien definió con sutileza para abrir el marcador. Luego del gol, el partido se volvió friccionado, con muchas infracciones y pocas situaciones claras.

En el complemento, Independiente amplió la ventaja con una gran jugada colectiva. Abaldo asistió a Gutiérrez, que definió de primera para el 2-0 y parecía encaminar la historia.

Sin embargo, San Lorenzo reaccionó y se metió nuevamente en partido. A los 27 minutos, Ezequiel Herrera aprovechó una serie de rebotes tras un córner y marcó el descuento.

En el tramo final, el equipo local fue con todo en busca del empate, pero se encontró con la firme respuesta de Rodrigo Rey, clave para sostener la ventaja. En tiempo de descuento, Alexis Cuello fue expulsado por doble amarilla tras simular una infracción.

Con este triunfo, Independiente llegó a 24 puntos y quedó quinto en la Zona A, mientras que San Lorenzo, con 22 unidades, se ubica séptimo. Ambos equipos avanzaron a la siguiente instancia del torneo.