Barracas perdió en el final y complicó su clasificación

El “Guapo” cayó de local 2-1 ante Banfield por la 9ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Barracas Central complicó este sábado su clasificación para los playoffs del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol, al caer de local y en el final ante Banfield por 2-1.

El partido, que se jugó en el estadio Claudio Tapia y que correspondió a la novena fecha, tuvo el arbitraje de Darío Herrera. Tiziano Perrotta y Santiago López García anotaron los goles del “Taladro”, mientras que Nicolás Demartini, había igualado de manera transitoria para el “Guapo”.

El equipo de Rubén Darío Insua deberá esperar que ni Racing, ni Tigre ni Sarmiento de Junín ganen sus compromisos del domingo para meterse en los playoff.

La “Academia (9º con 20 puntos) recibirá a Huracán (7º con 21), Tigre (10º con 19 unidades) visitará a Rosario Central (4º con 27) y Sarmiento (11º con 19) se presentará en Córdoba para jugar con Belgrano (5º con 23).

La postura inicial del local, a partir de un dibujo táctico ofensivo, reflejó la necesidad de alcanzar ese triunfo que le sellara el pasaporte a octavos de final.

En la vereda opuesta, el “Taladro” también se plantó con la intención de imponer un ritmo de juego pausado y un buen manejo del balón en la zona media.

Banfield llegó primero con un envío del lateral Ignacio Abraham que partió como centro, pero que en su trayectoria cambió de rumbo y exigió al arquero Juan Espínola, quien mandó el balón por encima del travesaño.

A partir de esa acción se dio una sucesión de tiros de esquina y, en el minuto 8, un centro de Santiago López García le quedó justo a Tiziano Perrotta, que cruzó una volea de derecha al ángulo más lejano.

Barracas reaccionó rápido y llegó al empate tras un centro en el que el arquero visitante, Facundo Sanguinetti, se confió y, entre un choque con un compañero y la arremetida de Nicolás Demartini, perdió de vista el balón, que se le escurrió y terminó dentro de su arco.

El primer tiempo lo cerró mejor Banfield, que contó con dos chances claras a su favor, una de ellas rechazada sobre la línea por Tomás Porra.

El segundo tiempo fue abierto y dinámico y, ya en el primer tramo, Rodrigo Bogarín definió débil de frente al arco visitante, mientras que Espínola le tapó un mano a mano a Perrotta.

En la continuidad hubo dos reclamos de todo Banfield por manos de Porra y de Rodrigo Insua -esta última, al menos, en posición revisable- y también una gran tapada de Sanguinetti, que se redimió de gran forma de su error en el gol del empate parcial.

En tiempo adicionado, Banfield lo ganó: Santiago López García definió con más astucia que precisión y estampó el 2 a 1, que significó la primera victoria del “Taladro” como visitante en el ciclo y dejó en suspenso la clasificación de Barracas Central.