Se impuso por 1-0 ante Caleta Olivia y este sábado a las 20 jugará la final del Argentino de Selecciones de Futsal Femenino ante la “Borravino”, que en la otra “semi” derrotó 4-1 a Paraná.

Comodoro Rivadavia es finalista y define el título ante Mendoza

Comodoro Rivadavia venció 1-0 a Caleta Olivia y se clasificó este viernes para jugar la final del Torneo Argentino de Selecciones Mayores de Futsal Femenino que se disputa en el Gimnasio Municipal 3 “Angel Lito Gioino”.

El elenco, que dirige Víctor Provoste logró la victoria y clasificación para la definición del título, gracias a un gol marcado por Morena Jiménez a tres minutos para el final.

De esa manera, Comodoro, que ganó todo lo que jugó hasta el momento, buscará este sábado ante su gente el título ante Mendoza, actual defensora del título.

La final se jugará a partir de las 20, con transmisión de DEPORTV, y el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

Mientras que a las 18, Caleta Olivia y Paraná buscarán quedarse con el tercer puesto del certamen que organiza la Asociación Femenina Comodorense de Futsal, fiscaliza la CAFS, y el apoyo del Municipio a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

LA “BORRAVINO” OTRA VEZ EN LA FINAL

La jornada del viernes arrancó con la primera semifinal con triunfo y pase a una nueva definición -la cuarta seguida- de Mendoza, que se impuso por 4-1 ante Paraná.

Los goles de la tricampeona argentina los marcaron Luna Tucci (9’PT), Catalina Vicario (11’), mientras que en el segundo tiempo aumentaron Candela Giovarruscio (6’) y Rocío Alderete (7’). Paraná descontó a diez minutos del final con un tanto de penal marcado por Anabel Medrano.

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Panorama

VIERNES 1 – Semifinales

- Mendoza 4 (Luna Tucci, Catalina Vicari, Candela Giorravuscio y Rocío Alderete) / Paraná 1 (Anabel Medrano -p-).

- Comodoro Rivadavia 1 (Morena Jiménez) / Caleta Olivia 0.

Programa

SABADO 2

18:00 Paraná vs Caleta Olivia - Tercer puesto.

20:00 Comodoro Rivadavia vs Mendoza - Final.