Más de 40 partidos se juegan en este fin de semana por el futsal Oficial

Un total de 43 serán los partidos que se jugarán entre este jueves, viernes, sábado y domingo, por una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026, que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.
La actividad se iniciará este jueves desde las 19, en el Gimnasio municipal Nº 1, continuando el viernes, sábado y domingo, destacando que estos últimos tres días, también habrá acción en el salón de usos múltiples de la Escuela Nº 711.
A continuación se detalla el programa de partidos que se jugarán este fin de semana largo.
Programa
JUEVES 30
En el Gimnasio municipal Nº 1 (18:45+15’)
19:00 Chacabuco vs Halcones Futsal; C20, 6ª fecha.
20:00 Neroazurro vs @Servicios Futsal; A1, 5ª fecha.
21:00 707 Futsal vs CIPA; C20, 6ª fecha.
22:00 Juan XXIII vs Bric SRL Futsal; A1, 5ª fecha.
23:00 Olimpo vs La Cumbre Futsal; A1, 6ª fecha.
VIERNES 1
En el SUM de la Escuela Nº 711 (14:45+15’)
7ª fecha
15:00 La Mata vs Los Santos; A3.
15:55 Real Futsal vs Guardianes JL; A3.
16:55 La Vecindad vs Malandras FC; A3.
17:50 El Defe vs Chacabuco; A3.
18:45 Sport Boys B vs UOM Comodoro; A2.
19:40 Black Futsal vs Niupi FC; A2, 7ª fecha.
20:40 Carlos Automotores vs 2 de Abril; A1.
21:35 Olimpo vs Juan XXIII; A1.
En el Gimnasio municipal Nº 1 (14:45+15’)
15:00 Los Cholos vs El Lobito; A1, 7ª fecha.
16:00 Rústicos Predilectos vs Parma FS A, A3, 7ª fecha.
17:00 Estudiantes Futsal vs Flamengo A; A2, 7ª fecha.
18:00 Cepatacal vs MyL Futsal; C20, 8ª fecha.
19:00 Halcones Futsal vs 707 Futsal; C20, 7ª fecha.
20:00 HDP Futsal vs Camioneros; Honor 1, 5ª fecha.
21:20 Sindicato Petrolero vs Inter; Honor 1, 5ª fecha.
SABADO 2
En el Gimnasio municipal Nº 1 (14:45+15’)
15:00 Chacabuco vs Camioneros; C20, 7ª fecha.
16:00 Inter vs MyL Futsal; C20, 7ª fecha.
17:00 Guardianes vs HDP Futsal; C20, 7ª fecha.
18:00 San Cayetano vs Guardianes B; A2, 8ª fecha.
19:00 La Cumbre Futsal vs Alma Gaucha; A1, 7ª fecha.
20:00 CIPA vs Petrosar; Honor 1, 5ª fecha.
21:20 El Portu Futsal vs La Banda de AESA; Honor 2, 5ª fecha.
DOMINGO 3
En el SUM de la Escuela Nº 711 (13:45+15’)
14:00 Roma Futsal vs Neroazurro; A1, 7ª fecha.
15:00 Lazio vs Sport Boys B; A2, 8ª fecha.
16:00 Estudiantes Futsal vs UOM Comodoro; A2, 8ª fecha.
17:00 Black Futsal vs Zeus FC; A2, 8ª fecha.
17:55 Niupi FC vs Flamengo A; A2, 8ª fecha.
18:50 La Vecindad vs Guardianes JL; A3, 8ª fecha.
19:50 La Mata vs Real Futsal; A3, 8ª fecha.
20:50 Bric SRL Futsal vs @Servicios Futsal; A1, 7ª fecha.
En el Gimnasio municipal Nº 1 (12:45+15’)
13:00 Parma FS A vs Malandras FC; A3, 8ª fecha.
14:00 Rústicos Predilectos vs Chacabuco; A3, 8ª fecha.
15:00 707 Futsal vs Camioneros; C20, 8ª fecha.
16:00 El Lobito vs CIPA; C20, 7ª fecha.
17:00 Deportivo Comodoro vs Tercer Tiempo/UPSAP; Honor 2, 5ª fecha.
18:20 La Banda de Pirulo vs MyL Futsal; Honor 2, 5ª fecha.
19:40 Cepatacal vs La Prove Futsal; Honor 1, 6ª fecha.
21:00 Flamengo vs Parma FS; Honor 2, 5ª fecha.