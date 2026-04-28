El dueño de casa se impuso 5-1 ante Sarmiento por el grupo B del torneo que dio comienzo en el Gimnasio municipal Nº 3. Mendoza, actual defensor del título, empató 2-2 con Pico Truncado.

Comodoro debutó con goleada en el Argentino de Futsal Femenino

Comodoro Rivadavia debutó con una victoria de 5-1 ante Sarmiento en el Torneo Argentino de Selecciones Mayores de Futsal Femenino, que dio comienzo en la ciudad.

El equipo, que es dirigido técnicamente por Víctor Provoste logró su primer triunfo en el Grupo B por los goles que marcaron Agostina Cárcamo, Tatiana Colisnechenco -en dos ocasiones-, Sofía Galván y Tiziana Cancino. Yosbeyri Domínguez descontó para las sarmientinas.

De esa manera, Comodoro arrancó derecho en el torneo del cual es anfitrión y buscará llegar lo más lejos posible.

El certamen, que comenzó a disputarse en el Gimnasio municipal Nº 3 “Angel ‘Lito’ Gioino” del barrio Máximo Abásolo, es organizado por la Asociación Femenina Comodoro Fútbol de Salón (A.Fe.C.Fu.Sa.), con la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el apoyo de la Municipalidad a través del Ente Comodoro Deportes.

En el otro partido del grupo, Tucumán, con tantos de Maribel Lucero y de Iara Contreras, derrotó 2-0 a Mar Chiquita.

Luego de este partido, se realizó el acto inaugural con la presencia de las doce delegaciones, además de dirigentes, funcionarios municipales y público en general.

El torneo lo inauguró Esquel y lo hizo con una contundente goleada sobre Formosa por 8-0 con dos goles de Lihuen Suárez, otros tantos de Megane Rolón, mientras que los restantes los marcaron Anahí Villarroel, Dana Benavidez, Daniela Forciatti y Ariana Novoa.

Por la misma zona, Paraná, con goles de Yanina Barboza y Aylen Battauz, se impuso por 2-0 ante Caleta Olivia.

Mientras tanto, por el grupo A, Corrientes Capital, con dos de Victoria Vargas -uno de penal- y un tanto de Belén Zalazar, le ganó 3-1 a Perito Moreno, que descontó a través de Diana Villanueva.

A continuación, Pico Truncado, con una muy buena actuación de su arquera Florencia Romero, igualó con el tricampeón Mendoza 2-2. Los goles del conjunto santacruceño los marcaron Mariana Yacante y Lucero Ramírez. Mientras que para la “Borravino”, convirtieron Candela Giovarruscio y Catalina Vicario.

Comodoro Rivadavia cumplirá este martes, también desde las 21:30, su segunda presentación ante el elenco de Mar Chiquita. La programación dará inicio a las 14 con el duelo entre Paraná y Esquel, que corresponde al Grupo C.

Cabe destacar que todos los partidos fueron transmitidos a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Futsal.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

LUNES 27 (1ª fecha)

Grupo C

- Formosa 0 / Esquel 8 (Anahí Villarroel, Lihuen Suárez 2, Dana Benavidez, Megane Rolón 2, Daniela Forciatti y Ariana Novoa).

- Paraná 2 (Yanina Barboza y Aylen Battauz) / Caleta Olivia 0.

Grupo A

- Perito Moreno 1 (Diana Villanueva) / Corrientes Capital 3 (Belén Zalazar y Victoria Vargas 2).

- Mendoza 2 (Candela Giovarruscio y Catalina Vicario) / Pico Truncado 2 (Mariana Yacante y Lucero Ramírez).

Grupo B

- Tucumán 2 (Maribel Lucero, Iara Contreras) / Mar Chiquita 0.

- Comodoro Rivadavia 5 (Agostina Cárcamo, Tatiana Colisnechenco 2, Sofía Galván y Tiziana Cancino) / Sarmiento 1 (Yosbeyri Domínguez).

Programa

MARTES 28 (2ª fecha)

- 14:00 Paraná vs Esquel; Grupo C.

- 15:30 Formosa vs Caleta Olivia; C.

- 17:00 Perito Moreno vs Pico Truncado; A.

- 18:30 Mendoza vs Corrientes Capital; A.

- 20:00 Tucumán vs Sarmiento; B.

- 21:30 Comodoro Rivadavia vs Mar Chiquita; B.

MIERCOLES 29 (3ª fecha)

- 14:00 Paraná vs Formosa; Grupo C.

- 15:30 Caleta Olivia vs Esquel; C.

- 17:00 Pico Truncado vs Corrientes Capital; A.

- 18:30 Mendoza vs Perito Moreno; A.

- 20:00 Mar Chiquita vs Sarmiento; B.

- 21:30 Tucumán vs Comodoro Rivadavia; B.