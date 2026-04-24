El Oficial de futsal juega una nueva fecha

La Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana, una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026.
En ese contexto, la actividad de este sábado se desarrollará a partir de las 15 en el salón de usos múltiples de la Escuela Nº 711. El domingo, mientras tanto, habrá acción en el mismo escenario, como así también en el Gimnasio municipal Nº 1.
A continuación se detalla la programación a desarrollarse este fin de semana por el Oficial 2026 de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.
Programa
SABADO 25
En el SUM de la Escuela Nº 711 (14:45+15’)
15:00 @Servicios Futsal vs 2 de Abril; A1, 6ª fecha.
16:00 Rústicos Predilectos vs El Defe; A3, 6ª fecha.
16:55 Guardianes B vs Lazio FC; A2, 7ª fecha.
17:50 Chacabuco vs CIPA; C20, 5ª fecha.
18:45 Guardianes vs MyL Futsal; C20, 6ª fecha.
19:40 Inter vs Lanús; C20, 6ª fecha.
20:40 El Lobito vs Cepatacal; C20, 6ª fecha.
21:35 Estudiantes Futsal vs Niupi FC; A2, 6ª fecha
DOMINGO 26
En el Gimnasio municipal Nº 1 (12:45+15’)
13:00 San Cayetano vs Zeus FC; A2, 7ª fecha.
14:00 La Mata vs Chacabuco; A3, 6ª fecha.
15:00 HDP vs Camioneros; C20, 6ª fecha.
16:00 Sindicato Petrolero vs CIPA; Honor 2, 3ª fecha.
17:20 El Cervecero vs Tercer Tiempo: Honor 2, 4ª fecha.
18:40 La Banda de AESA vs Lanús; Honor 2, 4ª fecha.
20:00 La Banda de Pirulo vs Parma FS; Honor 2, 4ª fecha.
21:20 La Proveeduría vs Halcones Futsal; Honor 1, 5ª fecha.
En el SUM de la Escuela Nº 711 (13:45+15’)
6ª fecha
14:00 Roma Futsal vs Alma Gaucha; A1.
15:00 Los Cholos vs Juan XXIII; A1.
16:00 La Vecindad vs Parma FS A; A3.
17:00 Sport Boys B vs Flamengo A; A2.
17:55 Carlos Automotores vs Neroazurro; A1.
18:50 Guardianes JL vs Los Santos; A3.
19:50 Real Futsal vs Malandras FC; A3.
20:50 Bric SRL Futsal vs El Lobito; A1.